Cámara Diputados aprueba Ley de Vacunas que establece inoculación obligatoria

Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura, con modificaciones el proyecto de ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana, que establece la inoculación obligatoria de todos los ciudadanos para evitar enfermedades que pueden ser erradicadas con la inoculación.

Previo a la aprobación, el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, sometió la propuesta de modificación presentada por el diputado Elías Wessin Chávez, al artículo 45 que establece que “quedan exceptuada las personas que de manera voluntaria opten por no vacunarse”, pero la moción fue rechazada con 74 votos en contra y 28 positivo.

Luego fue sometido el informe de la Comisión a consideración del pleno que los aprobó de manera unánime, y el presidente Pacheco sometió en primera lectura el proyecto de Ley de Vacuna con su informe, siendo acogido con 96 votos a favor y tres en contra.

El proyecto de Ley de Vacuna ya había sido aprobado por el Senado y es de la autoría de los senadores Bautista Rojas Gómez, Faride Raful, Ginnette Bournigal, Lía Díaz y Melania Salvador.

La iniciativa busca garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación, a través de la regulación y promoción de mecanismos que aseguren en todas las instituciones públicas y privadas del sistema nacional de salud la adquisición de vacunas, sus insumos, equipos asociados y su abastecimiento.

La aprobación del proyecto coincide con la posible llegada esta tarde de las vacunas contra el Covid-19, de dos millones de vacunas contra esa enfermedad procedente de China.

Debates

Agustín Burgos, observó que el proyecto es interesante, oportuno e importante en tiempo de pandemia y estado de exención, y dijo que la población no puede dejarse libre de elegir o no ser vacunada, y planteó que esto debe ser de carácter obligatorio.

Elías Wessin Chávez, expuso que en el país no hay vacuna certera, contrario a las que tienen otras enfermedades, y aclaró que no se opone a la Ley, sino que se deje la brecha constitucional de que un ciudadano de que no quiera ponerse una vacuna, no sea pasible de sanción, como muchos dominicanos que se rehúsan s inocularse.

Ve con preocupación la prisa en aprobar ese proyecto, porque la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, introdujo modificaciones, por lo tanto, la iniciativa retorna al Senado.

Diómedes Rojas, cuestionó que “no es posible que hoy legisladores estemos dudando de la ciencia y de las vacunas contra el Covid-19. Es falso que en la ley se establezca quien no se ponga la vacuna puede ser detenido. Lo que se busca es regular la ley de inmunización, por ende votemos por esta iniciativa para proteger nuestros hijos y la familia”, manifestó el diputado

María Fernández, víctima del Polio, expuso que “es un deber del Estado, debemos crear la conciencia de la necesidad de una Ley de vacuna para que inmunicemos a todos nuestros hijos y a las población en general. No debe dejarse suelto que la gente se vacune si quiera, debe hacerse obligatoria”.

Moisés Ayala dijo que este proyecto tiene un tiempo discutiéndola, y favoreció que en la Comisión de Salud se aprobó que la ley se apruebe tal y como fue acogida en el Senado. Esta es una Ley general de Vacuna, y no podemos dejar al libre capricho de una persona que le tenga fobia a una jeringa y que pueda seguir enfermando a los demás”.