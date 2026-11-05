Cámara de Cuentas lanza primera Red Nacional de Veedores Sociales

Santo Domingo, RD. — La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) lanzó este miércoles la primera Red Nacional de Veedores Sociales, una iniciativa que marca un avance en el fortalecimiento de la participación ciudadana y busca incorporar a la sociedad civil al seguimiento responsable de la gestión estatal y la vigilancia del patrimonio público.

El proyecto, promovido por el Pleno de la institución, encabezado por su presidenta, doctora Emma Polanco Melo, inicia con 33 ciudadanos seleccionados, quienes participarán en un programa especializado de capacitación, evaluación y certificación. Esta primera etapa contempla la conformación progresiva de una red de veedores con presencia en distintas provincias del país.

Durante el lanzamiento, la doctora Emma Polanco Melo destacó que la creación de esta red representa un paso importante en el propósito institucional de acercar la fiscalización a la ciudadanía mediante mecanismos que promuevan el control social, la integridad y la rendición de cuentas.

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Herramienta efectiva de vigilancia

«Queremos que cada ciudadano se convierta en un aliado de la transparencia y en un defensor de los recursos que pertenecen a todos los dominicanos. Con esta red damos un paso decisivo para que la participación ciudadana trascienda el discurso y se convierta en una herramienta efectiva de vigilancia, compromiso y transformación social», expresó la presidenta de la CCRD.

La iniciativa responde a los objetivos estratégicos de la actual gestión, orientados a ampliar los espacios de participación democrática y promover una ciudadanía informada, capaz de dar seguimiento al uso de los fondos públicos, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley núm. 18-24.

Con este proyecto, la Cámara de Cuentas procura consolidar un modelo de veeduría social organizado, plural y de alcance territorial, que facilite la identificación de necesidades comunitarias y contribuya a fortalecer la confianza entre las instituciones públicas y la sociedad.

Ejercer una veeduría responsable

Durante su intervención, el director de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), doctor Juan Miguel Pérez, explicó que la formación constituye uno de los pilares del programa. Subrayó la importancia de conocer la Constitución dominicana para ejercer una veeduría responsable, basada no solo en la observación de la gestión pública, sino también en su comprensión, análisis y evaluación sustentada en evidencias.

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«Desde la Escuela Nacional de Cuentas buscamos que los veedores sociales comprendan la auditoría gubernamental desde una perspectiva comunitaria, fortaleciendo sus capacidades para vigilar el uso de los recursos públicos y evaluar su impacto en el bienestar de las comunidades», destacó Pérez.

Por su parte, el director de Control Social de la CCRD, licenciado Bernardo Matías, presentó los principales componentes del proyecto y explicó que esa dependencia tendrá a su cargo la articulación de los futuros comités territoriales y el acompañamiento técnico de sus integrantes, con miras a establecer una estructura ciudadana permanente que contribuya al mejoramiento de la gestión pública.

Importancia de transformar las inquietudes comunitarias en acciones organizadas

«Hoy iniciamos un viaje de participación ciudadana que tiene como destino una sociedad más vigilante, comprometida y consciente del valor de sus recursos públicos. Reconocemos a estos primeros 33 ciudadanos por aceptar el desafío de acompañarnos en esta misión de defender lo que pertenece al pueblo y contribuir a construir una cultura de transparencia desde las propias comunidades», afirmó Matías.

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En representación de los ciudadanos seleccionados, Mónica Pérez Ero valoró el alcance de la iniciativa y resaltó la importancia de transformar las inquietudes comunitarias en acciones organizadas, respaldadas por conocimientos y herramientas que permitan ejercer una vigilancia responsable.

«Para mí, ahí está uno de los mayores valores de este programa: ayudarnos a pasar de la preocupación a una participación con más conocimientos, más organización y más posibilidades de incidir», expresó Pérez Ero.