Cámara de Cuentas actualiza sobre el nuevo Código Penal

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Santo Domingo, RD.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició este martes 27 de octubre la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público, bajo el título «Nuevo Código Penal Dominicano y Derechos Fundamentales de los Auditados desde la Función de Control Externo de la CCRD», un espacio de análisis jurídico orientado a examinar las implicaciones del nuevo marco penal en el ejercicio de la fiscalización pública.
La actividad, que se extenderá hasta el jueves 29 de octubre, se está llevando a cabo en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional, comenzó con las palabras de bienvenida del vicepresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Francisco Tamárez Florentino, en representación de la presidenta Emma Polanco Melo, seguidas de la presentación de los objetivos del encuentro, a cargo del miembro del Pleno Francisco Franco, coordinador de la jornada. también estuvieron presentes los miembros del Pleno Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
Importancia de la actualización jurídica para fortalecer las capacidades institucionales
Durante su intervención, Tamárez Florentino destacó la importancia de la actualización jurídica para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que las funciones de control externo se ejerzan conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Por su parte, el miembro del Pleno Francisco Franco agradeció el respaldo de la Dra. Emma Polanco Melo, presidenta de la institución, a esta iniciativa académica y resaltó la necesidad de profundizar en el conocimiento del nuevo Código Penal dominicano, particularmente en lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales durante las actuaciones de fiscalización.
«El nuevo Código Penal plantea importantes desafíos para el derecho público dominicano y exige una comprensión integral de sus disposiciones y su relación con la Constitución. Desde la Cámara de Cuentas debemos contribuir a que el ejercicio del control externo se sustente en el rigor técnico, la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas», expresó Franco.
Modernización del derecho penal dominicano
La programación académica inició con la conferencia magistral «Novedades e impacto del nuevo Código Penal dominicano», impartida por el jurista, economista y periodista Ricardo Rojas León, quien abordó las principales innovaciones del nuevo marco penal y sus repercusiones en la administración pública.
«El nuevo Código Penal representa un avance significativo en la modernización del derecho penal dominicano, al incorporar herramientas que permiten delimitar responsabilidades, enfrentar nuevas formas de criminalidad y fortalecer la protección de los bienes jurídicos. Sin embargo, su verdadero valor no estará en la severidad de las penas, sino en la calidad de la justicia que seamos capaces de construir a partir de su aplicación», expresó Rojas León.
Nuevas disposiciones penales
Posteriormente, se desarrolló el panel «Constitución y nuevo Código Penal», moderado por el magistrado Francisco Franco, con la participación de los especialistas en derecho Maribel Reyes, Roberto Medina y Brianda Trujillo, quienes analizaron la relación entre las nuevas disposiciones penales, los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales.
El programa del primer día concluyó con el panel «Auditoría, fiscalización y evidencia en los procesos penales», en el que participaron Manuel Fermín, Leónidas Radhamés Peña Díaz, María del Pilar Zuleta y la Procuradora Fiscal Elizabeth Paredes. Los especialistas examinaron el valor probatorio de los informes de auditoría, la licitud y pertinencia de las pruebas, el peritaje y la relación entre la fiscalización pública, la legislación y la jurisprudencia penal.
Notas relacionadas
Continuación de la jornada
La agenda continuará este miércoles 28 de octubre, a partir de las 2:00 p. m., con la conferencia «Corrupción administrativa y nuevas responsabilidades penales de los funcionarios públicos. Cooperación e interacción entre la persecución penal y la Cámara de Cuentas», a cargo de la doctora Mirna Ortiz.
Asimismo, se desarrollará el panel «Auditoría pública, responsabilidad de la persona jurídica y nuevo Código Penal», con la participación de Alberto Fiallo, Rosalba Ramos y Luis Fernández, quienes analizarán las implicaciones del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su relación con las auditorías del sector público.
Procesos de contratación pública
Ese mismo día tendrá lugar el panel «Sanciones y régimen de consecuencias en el sistema de contrataciones públicas», con las intervenciones de Raquel Miranda y Rafael Dickson Morales, quienes abordarán el régimen sancionador aplicable a los procesos de contratación pública y las novedades introducidas por el nuevo Código Penal.
El jueves 29 de octubre, la jornada concluirá con la conferencia magistral «Retos y desafíos del nuevo Código Penal para la gestión pública dominicana», a cargo del doctor Servio Tulio Castaños.
Como parte de las actividades de cierre, se celebrará el panel «Cámara de Cuentas, Código Penal y Declaración Jurada de Patrimonio: visto desde el Poder Legislativo», con la participación de Jesús Sánchez, Rogelio Genao Lanza, Wandy Batista, Carlos de Pérez y Rafael Barón Duluc, bajo la moderación de Ramón Peña y Francisco Franco.
La jornada, dirigida principalmente a una necesaria formación del personal directivo y servidores del área de auditoría y fiscalización, permitirá examinar los desafíos normativos y la articulación entre el control de los recursos públicos, la verificación del patrimonio de los funcionarios y el nuevo régimen penal, en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como las competencias técnicas y jurídicas de los empleados de la institución para la promoción de una cultura de legalidad e integridad en la administración pública dominicana.
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