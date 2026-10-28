Cámara de Cuentas actualiza sobre el nuevo Código Penal

Santo Domingo, RD.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició este martes 27 de octubre la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público, bajo el título «Nuevo Código Penal Dominicano y Derechos Fundamentales de los Auditados desde la Función de Control Externo de la CCRD», un espacio de análisis jurídico orientado a examinar las implicaciones del nuevo marco penal en el ejercicio de la fiscalización pública.

La actividad, que se extenderá hasta el jueves 29 de octubre, se está llevando a cabo en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional, comenzó con las palabras de bienvenida del vicepresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Francisco Tamárez Florentino, en representación de la presidenta Emma Polanco Melo, seguidas de la presentación de los objetivos del encuentro, a cargo del miembro del Pleno Francisco Franco, coordinador de la jornada. también estuvieron presentes los miembros del Pleno Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

Importancia de la actualización jurídica para fortalecer las capacidades institucionales

Durante su intervención, Tamárez Florentino destacó la importancia de la actualización jurídica para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que las funciones de control externo se ejerzan conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Publicidad

Por su parte, el miembro del Pleno Francisco Franco agradeció el respaldo de la Dra. Emma Polanco Melo, presidenta de la institución, a esta iniciativa académica y resaltó la necesidad de profundizar en el conocimiento del nuevo Código Penal dominicano, particularmente en lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales durante las actuaciones de fiscalización.

«El nuevo Código Penal plantea importantes desafíos para el derecho público dominicano y exige una comprensión integral de sus disposiciones y su relación con la Constitución. Desde la Cámara de Cuentas debemos contribuir a que el ejercicio del control externo se sustente en el rigor técnico, la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas», expresó Franco.

Modernización del derecho penal dominicano

La programación académica inició con la conferencia magistral «Novedades e impacto del nuevo Código Penal dominicano», impartida por el jurista, economista y periodista Ricardo Rojas León, quien abordó las principales innovaciones del nuevo marco penal y sus repercusiones en la administración pública.

«El nuevo Código Penal representa un avance significativo en la modernización del derecho penal dominicano, al incorporar herramientas que permiten delimitar responsabilidades, enfrentar nuevas formas de criminalidad y fortalecer la protección de los bienes jurídicos. Sin embargo, su verdadero valor no estará en la severidad de las penas, sino en la calidad de la justicia que seamos capaces de construir a partir de su aplicación», expresó Rojas León.

Publicidad

Nuevas disposiciones penales

Posteriormente, se desarrolló el panel «Constitución y nuevo Código Penal», moderado por el magistrado Francisco Franco, con la participación de los especialistas en derecho Maribel Reyes, Roberto Medina y Brianda Trujillo, quienes analizaron la relación entre las nuevas disposiciones penales, los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales.

El programa del primer día concluyó con el panel «Auditoría, fiscalización y evidencia en los procesos penales», en el que participaron Manuel Fermín, Leónidas Radhamés Peña Díaz, María del Pilar Zuleta y la Procuradora Fiscal Elizabeth Paredes. Los especialistas examinaron el valor probatorio de los informes de auditoría, la licitud y pertinencia de las pruebas, el peritaje y la relación entre la fiscalización pública, la legislación y la jurisprudencia penal.