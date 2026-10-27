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Caen andamios de torre en construcción en Piantini; vehículos afectados

La caída de una parte de los andamios de la torre Pavilion, en Piantini, afectó dos vehículos estacionados. Bomberos y una unidad del 9-1-1 acudieron al lugar.

Rosa Reyes
Dos vehículos resultaron afectados por la caída de andamios frente a una torre en construcción en el Distrito Nacional.
Dos vehículos resultaron afectados por la caída de andamios frente a una torre en construcción en el Distrito Nacional.
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El desprendimiento de una parte de los andamios instalados en la torre Pavilion, en construcción en el sector Piantini, Distrito Nacional, afectó dos vehículos que estaban estacionados frente a la obra, así reportan ciudadanos.

El incidente ocurrió en la calle Manuel de Jesús Troncoso, esquina David Ben Gurión, y generó preocupación por el riesgo que representaba para peatones y conductores que circulaban por la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Tras el desplome, obreros comenzaron a retirar del suelo los metales desprendidos. Mientras restringieron el paso por el tramo afectado para evitar el tránsito de personas por el área.

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. También una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para realizar los levantamientos correspondientes.

Más temprano, residentes habían advertido sobre el peligro y exhortado a peatones y conductores a evitar la zona. También solicitaron la intervención de las autoridades para inspeccionar la construcción y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

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ETIQUETAS:Distrito NacionalPiantinidestacada3caída de andamiosTorre Pavilion
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