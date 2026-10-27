Caen andamios de torre en construcción en Piantini; vehículos afectados

El desprendimiento de una parte de los andamios instalados en la torre Pavilion, en construcción en el sector Piantini, Distrito Nacional, afectó dos vehículos que estaban estacionados frente a la obra, así reportan ciudadanos.

El incidente ocurrió en la calle Manuel de Jesús Troncoso, esquina David Ben Gurión, y generó preocupación por el riesgo que representaba para peatones y conductores que circulaban por la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Tras el desplome, obreros comenzaron a retirar del suelo los metales desprendidos. Mientras restringieron el paso por el tramo afectado para evitar el tránsito de personas por el área.

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Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. También una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para realizar los levantamientos correspondientes.

Más temprano, residentes habían advertido sobre el peligro y exhortado a peatones y conductores a evitar la zona. También solicitaron la intervención de las autoridades para inspeccionar la construcción y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.