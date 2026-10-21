Cae «El Cojo» implicado en muerte de sargento policial en SDN

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional informó que un hombre señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros del sargento mayor de la institución, Pedro Luis Guerrero Ibis, durante un asalto en Santo Domingo Norte, falleció tras alegadamente enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector Villa Liberación, provincia San Juan.

Dijo que se trata de Randy Tejada Valdez, «Randy y/o El Cojo», quien, además de su presunta participanción en ese homicidio, lo buscaban mediante la orden de arresto núm. 530-2024-EMES-00164 por su participación en la muerte por herida de bala del oficial retirado del Ejército de República Dominicana (ERD) Desiderio Pantaleón Ureña.

Agregó que este hecho ocurrió el 27 de enero de 2024 en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, y está vinculado a violaciones de varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, robo y homicidio.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, Tejada Valdez era buscado por su vinculación con distintos hechos delictivos. El enfrentamiento se produjo cuando agentes de la DICRIM lo localizaron en Villa Liberación, San Juan.