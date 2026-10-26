Cae abatido “Carlos El Menol”, buscado por muerte de joven en Nagua

La Policía Nacional informó que Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, alias “Carlos El Menol”, de 25 años, falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido durante una intervención policial en el sector Residencial Costa Mar, en Verón-Punta Cana. El hombre lo buscaban por su presunta vinculación con la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”, de 23 años, cuyo cadaver lo encontraron enterrado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Según el informe preliminar, los agentes realizaban labores investigativas cuando se atacaron a tiros y respondieron a la agresión. Durante el incidente, Alcequiez Rodríguez resultó herido y lo trasladaron al Hospital Municipal de Verón, donde falleció. La Policía indicó que le ocuparon una pistola calibre 9 milímetros.

Las investigaciones señalan que la muerte de “Vaguito”, ocurrida el 21 de octubre de 2026, habría tenido su origen en una discusión por RD$200. Cantidad que presuntamente relacionan con la venta de sustancias controladas. Por este caso también se encuentra apresado un hombre identificado como Brayan Cius, señalado por su presunta vinculación con el hecho.