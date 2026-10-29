Cada 40 segundos una persona sufre un accidente cerebrovascular en el mundo

Cada 40 segundos una persona sufre un accidente cerebrovascular (ACV) en el mundo, una emergencia médica que puede provocar la muerte o dejar secuelas permanentes. Cada 29 de octubre, el Día Mundial del ACV busca crear conciencia sobre la importancia de reconocer sus síntomas y actuar a tiempo.

De acuerdo con las cifras citadas por especialistas, más de 12 millones de personas sufren un ACV cada año. En República Dominicana, se estima que ocurren alrededor de 60 casos diarios.

El accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo, lo que puede ocasionar daños cerebrales en pocos minutos.

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Los doctores Juan Ramírez, neurocirujano endovascular, y Vifranny Espaillat, neuróloga vascular, advierten que hasta el 80 % de los casos se puede prevenir mediante el control de la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol, además de mantener una alimentación saludable y realizar actividad física.

Entre las principales señales de alerta están la caída de un lado del rostro, la debilidad en un brazo y las dificultades para hablar. Ante cualquiera de estos síntomas, se debe llamar al 9-1-1 y acudir inmediatamente a un hospital.