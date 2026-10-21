CAASD inicia saneamiento de cañada Boronota en Santo Domingo Norte

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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) inició los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Boronota, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, con una inversión superior a los RD$228.1 millones, en beneficio de unos 12,000 habitantes.
El director general de la institución, Fellito Suberví, encabezó el inicio de los trabajos, que buscan mejorar las condiciones de vida de los residentes de El Hoyo de Boronota, Maco Frío, Mata de los Indios, Remanso, Villa Martina, Paraíso y la calle Respaldo 28.
La cañada ha afectado durante más de 30 años a los residentes de estas comunidades, quienes han reclamado su saneamiento por los riesgos que representa para la salud y el medio ambiente.
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Lluvias sobre suelos saturados
La directora del Indomet señaló que los mayores acumulados se esperan en el litoral caribeño. Desde esa zona, la humedad se desplazará de sur a norte y favorecerá las lluvias en la cordillera Central y el norte del país.
Explicó que algunas provincias del noroeste y el norte permanecen bajo alerta porque ya han registrado precipitaciones importantes. Advirtió que las nuevas lluvias podrían caer sobre terrenos saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.
Ceballos indicó que los modelos meteorológicos estadounidense y europeo pronostican acumulados superiores a los 200 milímetros en algunas zonas.
Piden mantener la atención a las alertas
La titular del Indomet explicó que las autoridades convocaron a la población para informar sobre las lluvias previstas durante el jueves, viernes y sábado.
Destacó que las precipitaciones se distribuirán a lo largo de esos tres días. Esto las diferencia de otros episodios en los que grandes cantidades de agua caen en un período muy corto.
Durante el encuentro, otro de los participantes llamó a la población de todas las provincias bajo alerta a seguir las indicaciones de las autoridades. También pidió no restar importancia a los riesgos en las zonas señaladas por los organismos de emergencia.
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