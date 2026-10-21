CAASD inicia saneamiento de cañada Boronota en Santo Domingo Norte

Lluvias sobre suelos saturados

La directora del Indomet señaló que los mayores acumulados se esperan en el litoral caribeño. Desde esa zona, la humedad se desplazará de sur a norte y favorecerá las lluvias en la cordillera Central y el norte del país.

Explicó que algunas provincias del noroeste y el norte permanecen bajo alerta porque ya han registrado precipitaciones importantes. Advirtió que las nuevas lluvias podrían caer sobre terrenos saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Ceballos indicó que los modelos meteorológicos estadounidense y europeo pronostican acumulados superiores a los 200 milímetros en algunas zonas.

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Piden mantener la atención a las alertas

La titular del Indomet explicó que las autoridades convocaron a la población para informar sobre las lluvias previstas durante el jueves, viernes y sábado.

Destacó que las precipitaciones se distribuirán a lo largo de esos tres días. Esto las diferencia de otros episodios en los que grandes cantidades de agua caen en un período muy corto.

Durante el encuentro, otro de los participantes llamó a la población de todas las provincias bajo alerta a seguir las indicaciones de las autoridades. También pidió no restar importancia a los riesgos en las zonas señaladas por los organismos de emergencia.