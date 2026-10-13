¡A cuidar el agua! Varios acueductos operan por debajo del 50 %

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) advirtió que varios acueductos del Gran Santo Domingo operan por debajo del 50 % de su capacidad debido a la prolongada falta de lluvias, una situación que limita el suministro de agua potable.

El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que la sequía ha reducido el caudal de las fuentes que abastecen los sistemas. Esta disminución afecta la cantidad de agua disponible para su captación, potabilización y distribución.

Ante este panorama, la Caasd llamó a la población a hacer un uso responsable del agua potable, mientras persisten las condiciones de escasez.

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Suberví señaló que las lluvias aisladas no necesariamente garantizan la recuperación de los sistemas de abastecimiento. Por eso, consideró necesario observar la evolución de las fuentes y la disponibilidad de agua.

“Hay que observar cómo están esas fuentes y cómo evoluciona su disponibilidad”, expresó.

La institución no precisó cuáles acueductos funcionan actualmente por debajo de la mitad de su capacidad ni ofreció cifras actualizadas sobre la producción total de agua potable en el Gran Santo Domingo.