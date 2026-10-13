¡A cuidar el agua! Varios acueductos operan por debajo del 50 %

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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) advirtió que varios acueductos del Gran Santo Domingo operan por debajo del 50 % de su capacidad debido a la prolongada falta de lluvias, una situación que limita el suministro de agua potable.
El director de la institución, Fellito Suberví, explicó que la sequía ha reducido el caudal de las fuentes que abastecen los sistemas. Esta disminución afecta la cantidad de agua disponible para su captación, potabilización y distribución.
Ante este panorama, la Caasd llamó a la población a hacer un uso responsable del agua potable, mientras persisten las condiciones de escasez.
Suberví señaló que las lluvias aisladas no necesariamente garantizan la recuperación de los sistemas de abastecimiento. Por eso, consideró necesario observar la evolución de las fuentes y la disponibilidad de agua.
“Hay que observar cómo están esas fuentes y cómo evoluciona su disponibilidad”, expresó.
La institución no precisó cuáles acueductos funcionan actualmente por debajo de la mitad de su capacidad ni ofreció cifras actualizadas sobre la producción total de agua potable en el Gran Santo Domingo.
Notas relacionadas
Caasd incorpora dos pozos para mejorar el suministro
En medio de las dificultades provocadas por la sequía, la Caasd informó que puso en funcionamiento dos pozos para reforzar el abastecimiento de agua en La Puya de Arroyo Hondo y La Yagüita, en el Distrito Nacional.
Las instalaciones, anunciadas el 28 de septiembre, tienen una producción conjunta de 1,224,000 galones diarios.
El pozo de La Puya de Arroyo Hondo aporta 648,000 galones por día. Mientras tanto, el de La Yagüita produce otros 576,000 galones diarios.
Según la institución, estas obras permiten incorporar nuevas fuentes de abastecimiento y mejorar el servicio en comunidades que enfrentaban dificultades prolongadas para recibir agua potable.
Recomiendan hacer un uso responsable del agua
La reducción del caudal de las fuentes de abastecimiento mantiene bajo presión a varios sistemas que suministran agua al Gran Santo Domingo.
En este contexto, el llamado de la Caasd se centra en evitar el desperdicio y utilizar el recurso de manera racional, mientras se monitorean las condiciones de las fuentes que alimentan los acueductos.
Aunque los dos nuevos pozos contribuirán al suministro en sectores específicos, la institución no indicó que estas instalaciones compensen la reducción de la producción provocada por la sequía en el conjunto de los sistemas.
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