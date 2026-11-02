Familiares buscan a hombre desaparecido tras hallar vehículo incendiado

Familiares de José Heredero Torres solicitan ayuda para dar con su paradero, luego de que desapareciera la madrugada del sábado, cuando se dirigía a su vivienda para descansar.

Según sus parientes, tras perder contacto con él, acudieron a las autoridades para iniciar su búsqueda. Posteriormente, encontraron su vehículo incendiado en una estación de combustible Texaco, ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Además, indicaron que localizaron la llave del vehículo y un t-shirt en el mar. Sin embargo, hasta el momento desconocen qué ocurrió con Torres.

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Llaves del vehículo incendiado encontradas dentro del mar T-shir encontrado dentro del mar

Ana Iris Torres, hermana del desaparecido, expresó su preocupación por la lentitud de las labores de búsqueda. También aseguró que los buzos que participaban en el operativo suspendieron sus trabajos al no obtener resultados.