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Familiares buscan a hombre desaparecido tras hallar vehículo incendiado

José Heredero Torres desapareció la madrugada del sábado. Su vehículo fue encontrado incendiado cerca del AILA y sus familiares exigen respuestas sobre su paradero.

Marianny Valdez
Familiares solicitan ayuda para localizar a José Heredero Torres, desaparecido desde la madrugada del sábado.
Familiares de José Heredero Torres solicitan información sobre su desaparición.
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Familiares de José Heredero Torres solicitan ayuda para dar con su paradero, luego de que desapareciera la madrugada del sábado, cuando se dirigía a su vivienda para descansar.

Según sus parientes, tras perder contacto con él, acudieron a las autoridades para iniciar su búsqueda. Posteriormente, encontraron su vehículo incendiado en una estación de combustible Texaco, ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Además, indicaron que localizaron la llave del vehículo y un t-shirt en el mar. Sin embargo, hasta el momento desconocen qué ocurrió con Torres.

Llaves del vehículo incendiado
Llaves del vehículo incendiado encontradas dentro del mar
Pertenencia
T-shir encontrado dentro del mar

Ana Iris Torres, hermana del desaparecido, expresó su preocupación por la lentitud de las labores de búsqueda. También aseguró que los buzos que participaban en el operativo suspendieron sus trabajos al no obtener resultados.

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La familiar afirmó que las autoridades les comunicaron que, según un supuesto video suministrado por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), el hombre se habría lanzado al agua. No obstante, dijo que la familia no cree en esa versión mientras no les presenten las imágenes como evidencia.

Vehículo de hombre desaparecido
El vehículo de José Heredero Torres fue encontrado incendiado cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas

Asimismo, denunció que en el aeropuerto se niegan a mostrarles las grabaciones de las cámaras de seguridad. Por esta razón, los familiares insisten en que las autoridades agilicen la búsqueda y les ofrezcan información sobre el caso.

Números de contacto
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ETIQUETAS:DesaparecidoAILABúsqueda
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