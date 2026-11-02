Buscan a haitiana por muerte de su compatriota durante una riña en SDE

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de una mujer de nacionalidad haitiana, identificada como Kasossétrie Jean, de 23 años, señalada como la presunta responsable de ocasionar la herida de arma blanca que provocó la muerte de su compatriota Reflor Aurlus, de 24 años, durante una riña motivada por motivos bajo investigación, en el sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde del domingo 1 de noviembre, en la calle Orlando Martínez, específicamente en el callejón Los Come Sebombas. Ambas mujeres sostuvieron una fuerte discusión que posteriormente derivó en una confrontación física.

Las investigaciones establecen que la víctima sufrió una herida cortopunzante en la pierna derecha, que le provocó una hemorragia considerable. Posteriormente, la trasladaron al Hospital de El Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

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Al ofrecer detalles sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que se trató de un conflicto social entre ambas mujeres. Además dijo que los organismos investigativos continúan ampliando las pesquisas para localizar y apresar a la presunta autora.

La Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de su División de Investigación de Homicidios, profundiza las labores de búsqueda para capturar a la señalada. También para ponerla a disposición del Ministerio Público.