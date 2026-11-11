¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El diputado por Santiago, Bray Vargas, cuestionó las desigualdades del sistema de pensiones dominicano. Señaló que algunas personas reciben más de RD$100,000 mensuales, mientras miles de adultos mayores sobreviven con ayudas de RD$6,000 o esperan durante años una respuesta del Estado.

«Aquí hay amiguitos de apellido y artistas con pensiones de más de 100 mil pesos, mientras quienes realmente las necesitan tienen que buscar un padrino político para conseguirlas. ¿Desde cuándo los derechos de nuestros envejecientes necesitan padrinos?», expresó el legislador desde el Congreso Nacional.

Vargas sostuvo que la pensión solidaria de RD$6,000 no cubre siquiera el 20 % de una canasta básica estimada en RD$35,000. También afirmó que cinco de cada seis adultos mayores permanecen fuera del sistema de pensiones contributivas.

Publicidad

Cuestiona espera de personas con discapacidad

El congresista calificó de «inhumano e inaceptable» que miles de personas con discapacidad continúen a la espera de una pensión.

En ese sentido, citó cifras que atribuyó al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Según indicó, en marzo de 2026 la institución reconoció que tenía 4,200 solicitudes pendientes, algunas correspondientes a años anteriores.

Vargas también criticó que, a 25 años de la aprobación de la Ley 87-01 de Seguridad Social, el régimen contributivo-subsidiado todavía no se haya implementado de manera general.

Publicidad

A su juicio, esta situación deja sin protección adecuada a trabajadores independientes, motoconchistas y emprendedores.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones en República Dominicana?

La Ley 87-01, promulgada en mayo de 2001, creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y estableció tres regímenes de pensiones:

Contributivo: dirigido a trabajadores asalariados del sector público y privado. Se financia con aportes de empleados y empleadores.

dirigido a trabajadores asalariados del sector público y privado. Se financia con aportes de empleados y empleadores. Subsidiado: destinado a personas de bajos ingresos y grupos vulnerables. El Estado financia sus prestaciones, incluidas las pensiones solidarias.

destinado a personas de bajos ingresos y grupos vulnerables. El Estado financia sus prestaciones, incluidas las pensiones solidarias. Contributivo-subsidiado: concebido para trabajadores independientes y por cuenta propia, mediante aportes de los beneficiarios y del Estado. Este régimen todavía no ha entrado en funcionamiento.

La falta de continuidad en las cotizaciones representa otro desafío para el sistema. Un estudio de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y el Banco Mundial, publicado en noviembre de 2025, encontró que los trabajadores dominicanos cotizan durante apenas el 40 % de su trayectoria laboral.

Publicidad

La investigación utilizó registros administrativos de 20 años. También determinó que un tercio de los afiliados realiza aportes de manera esporádica, mientras solo un 20 % mantiene trayectorias formales casi completas.

Esto significa que estar afiliado no garantiza acumular los aportes necesarios para recibir una pensión al momento del retiro. Los períodos de informalidad y desempleo pueden interrumpir las cotizaciones y reducir el ahorro acumulado.

Las cifras de afiliados y cotizantes

Las estadísticas de SIPEN muestran una diferencia entre las personas registradas y quienes realizan aportes al sistema.

Al cierre de julio de 2026, la institución contabilizó 4,895,292 afiliados y 2,437,079 cotizantes, según una actualización metodológica publicada en agosto de ese año.

La nueva metodología también situó la densidad de cotización en 49.8 %. Este indicador mide la proporción del tiempo durante el cual los afiliados realizan aportes al sistema.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Social reportó un acumulado de 77,299 pensiones solidarias otorgadas entre 2019 y febrero de 2026. El monto mensual de estos beneficios se mantiene en RD$6,000.

El registro refleja que durante 2025 se otorgaron 10,925 pensiones solidarias. Sin embargo, el boletín correspondiente a febrero de 2026 no registró nuevos decretos para conceder estos beneficios.

Estas cifras muestran los desafíos para ampliar la protección económica de los adultos mayores y de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Pide priorizar reforma de la Seguridad Social

El diputado pidió que la reforma de la Ley de Seguridad Social se convierta en una prioridad nacional. Además, reclamó eliminar los privilegios y las trabas burocráticas que, según denunció, dificultan el acceso a las pensiones.

«¿De qué sirve que un país hable de progreso si sus envejecientes tienen que mendigar el derecho a vivir con dignidad? ¡Nuestros envejecientes no necesitan favores, necesitan que les respeten sus derechos!», concluyó.