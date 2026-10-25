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Brasileños en República Dominicana expresan sus expectativas ante segunda vuelta

Durante la jornada, los votantes expresaron sus expectativas sobre el próximo gobierno, destacando la economía y la delincuencia entre sus principales preocupaciones. Asimismo, calificaron el proceso de votación en la sede diplomática como rápido y satisfactorio.

Noemy Vicioso
Brasileños en República Dominicana expresan sus expectativas ante segunda vuelta
Brasileños en República Dominicana expresan sus expectativas ante segunda vuelta
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Santo Domingo, República Dominicana. – Ciudadanos brasileños residentes en República Dominicana acudieron este domingo a ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde se enfrentan Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Durante la jornada, los votantes expresaron sus expectativas sobre el próximo gobierno, destacando la economía y la delincuencia entre sus principales preocupaciones. Asimismo, calificaron el proceso de votación en la sede diplomática como rápido y satisfactorio.

Los ciudadanos esperan que las próximas autoridades impulsen medidas para mejorar las condiciones económicas. Además, fortalecer la seguridad, mientras participan desde el extranjero en una jornada decisiva para el futuro político de Brasil.

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ETIQUETAS:VotosBrasileñossegunda vuelta electoral.
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