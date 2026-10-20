PLD reitera interpelar al director de la Policía y Faride por muertes

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a solicitar al Congreso Nacional la interpelación del director de la Policía Nacional y de otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana, para que expliquen las circunstancias de las muertes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos y los protocolos aplicados para el uso de la fuerza.
La organización opositora advirtió que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una justificación para eliminar físicamente a personas señaladas como delincuentes.
El PLD considera que las constantes muertes durante intervenciones policiales generan preocupación sobre la actuación de los agentes y requieren una explicación de las autoridades competentes.
Aunque reconoce que los miembros de la Policía tienen derecho a proteger sus vidas y las de terceros ante amenazas reales, el partido sostuvo que esa facultad no autoriza a matar a personas que no representan un peligro inmediato.
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La organización también rechazó que su solicitud de interpelación tenga motivaciones políticas. Defendió la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza.
Según datos citados por el PLD, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas dentro de esta problemática. Mientras que en los primeros meses del año más de 180 personas habrían perdido la vida en intervenciones de agentes del orden.
Ante estas cifras, el partido insistió en que el Congreso Nacional debe convocar a los funcionarios responsables para que rindan cuentas. Asimismo, para que expliquen las medidas adoptadas para prevenir nuevas muertes durante las operaciones policiales.
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