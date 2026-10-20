PLD reitera interpelar al director de la Policía y Faride por muertes

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a solicitar al Congreso Nacional la interpelación del director de la Policía Nacional y de otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana, para que expliquen las circunstancias de las muertes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos y los protocolos aplicados para el uso de la fuerza.

La organización opositora advirtió que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una justificación para eliminar físicamente a personas señaladas como delincuentes.

El PLD considera que las constantes muertes durante intervenciones policiales generan preocupación sobre la actuación de los agentes y requieren una explicación de las autoridades competentes.

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Aunque reconoce que los miembros de la Policía tienen derecho a proteger sus vidas y las de terceros ante amenazas reales, el partido sostuvo que esa facultad no autoriza a matar a personas que no representan un peligro inmediato.