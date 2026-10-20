Bomberos rescatan “acróbata improvisado” en tendido eléctrico de Santiago

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Santiago, RD.- El Cuerpo de Bomberos de Santiago rescató sano y salvo a un hombre con alegados problemas de salud mental que realizaba maniobras de acróbatas encima de cables del tendido eléctrico en una calle de la ciudad.
La situación creó incertidumbre en personas que temían por la vida del hombre que al parecer se divertía.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el ciudadano presuntamente presenta problemas de salud mental, aunque esta condición no ha sido confirmada oficialmente.
La joven Milelca Gil, quien se identificó como familiar pidió ayuda a cualquier persona o institución que pueda ayudar a conseguirle un centro de rehabilitación o una intervención urgente que se comunique conmigo.
“Está en una situación muy difícil y necesitamos ayuda antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ayúdennos a compartir o a contactarnos con alguien que pueda intervenir”.
De igual forma, se quejó de que, según sus levantamientos, los centros privados manejan costos muy altos y en su mayoría él debe entrar de forma voluntaria.
Otra prima del sujeto, pidió ayuda al periodista Félix Victorino, para alegadamente tratar alegados problemas de drogadicción que enfrenta su pariente.
En un mensaje publicado en la cuenta de IG del profesional de la comunicación, se puede leer el mensaje “el tiene problemas de consumo de drogas, anda en las calles recogiendo basura y su comportamiento ha llegado a un punto muy preocupante. Incluso ha andado desnudo en la calle y se ha tocado sus partes íntimas delante de niñas. Ahora se ha subido a una altura entre cables eléctricos, poniendo su vida en grave peligro”, que le compartió la alegada prima del sujeto.
La dama agregó que la familia está desesperada y no sabe qué hacer para logar los ingresos para ingresarlo a un centro de rehabilitación y orientación.
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