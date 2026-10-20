Bomberos rescatan “acróbata improvisado” en tendido eléctrico de Santiago

Santiago, RD.- El Cuerpo de Bomberos de Santiago rescató sano y salvo a un hombre con alegados problemas de salud mental que realizaba maniobras de acróbatas encima de cables del tendido eléctrico en una calle de la ciudad.

La situación creó incertidumbre en personas que temían por la vida del hombre que al parecer se divertía.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el ciudadano presuntamente presenta problemas de salud mental, aunque esta condición no ha sido confirmada oficialmente.

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La joven Milelca Gil, quien se identificó como familiar pidió ayuda a cualquier persona o institución que pueda ayudar a conseguirle un centro de rehabilitación o una intervención urgente que se comunique conmigo.

“Está en una situación muy difícil y necesitamos ayuda antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ayúdennos a compartir o a contactarnos con alguien que pueda intervenir”.