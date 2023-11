Biden y Abinader presumen de una relación «más fuerte que nunca»

Washington, EEUU. – El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que la cooperación con República Dominicana es «más fuerte que nunca» al recibir en la Casa Blanca a su homólogo, el presidente de República Dominicana Luis Abinader, con quien espera seguir atendiendo las necesidades humanitarias de Haití.

«Los dominicanos son sus amigos», «sus aliados», «sus socios», afirmó Abinader en inglés. También, aprovecho la oportunidad para resaltar lo más de dos millones de personas descendientes de dominicanos que viven en EEUU.

Del mismo modo el presidente estadounidense Biden, dijo que la amistad entre los dos países «está muy arraigada» y la cooperación es «más fuerte que nunca»

«Mejor que nunca», asintió Abinader.

El dirigente centroizquierdista se abstuvo de mencionar a Haití, el país más pobre de América sumido en una crisis económica, política y de seguridad que preocupa sobremanera a Washington.

República Dominicana mantiene una relación tumultuosa con su vecino, del que le separa un muro en construcción desde 2021 para controlar la migración ilegal y las mafias que operan en la frontera común.

Pero ambos países apoyan la misión internacional encabezada por Kenia para asistir a la desbordada policía haitiana en un momento en el que el número de crímenes de las pandillas bate récords.

Biden recordó que la situación de los haitianos «no puede esperar» y confió en seguir trabajando juntos para abordar las necesidades humanitarias del país.

President Luis Abinader, it was great meeting with you.



Like I said today, the United States' and Dominican Republic's partnership is stronger than ever before – a reality that will allow us both to expand economic opportunity, counter corruption, and tackle the climate crisis. pic.twitter.com/0s7eBnAvne