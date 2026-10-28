Betty Gerónimo coordina intervención de emergencia en cañada de SDN

Santo Domingo Norte, R.D.- La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) y la Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República ECO5 RD intervendrán la cañada de la Urbanización Máximo Gómez, que inundó decenas de viviendas en el sector del mismo nombre, Cachiman y Sol de Luz, durante los fuertes aguaceros de las últimas horas.

La decisión la tomó la alcaldesa Betty Gerónimo, en coordinación con ECO5 RD. Esto, luego de encabezar una reunión con los organismos de socorro del municipio, quienes rindieron un informe sobre la situación.

Previo a la determinación, se realizó un recorrido por algunos puntos críticos que son afectados por la cañada. El objetivo consistía en evaluar el panorama a trabajar para las labores correctivas de lugar.

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«Esta cañada próximamente va a ser intervenida por la CAASD, todavía no está arriba la licitación, pero mientras le haremos una intervención de emergencia junto a ECO5 RD «, indicó Gerónimo.

Asímismo, el cabildo activó su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, debido a las condiciones del tiempo que afectan a gran parte del país. Esto debido a la incidencia de una vaguada que mantiene en alerta a 23 provincias, incluyendo El Gran Santo Domingo.