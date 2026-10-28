Betty Gerónimo coordina intervención de emergencia en cañada de SDN

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo Norte, R.D.- La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) y la Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República ECO5 RD intervendrán la cañada de la Urbanización Máximo Gómez, que inundó decenas de viviendas en el sector del mismo nombre, Cachiman y Sol de Luz, durante los fuertes aguaceros de las últimas horas.
La decisión la tomó la alcaldesa Betty Gerónimo, en coordinación con ECO5 RD. Esto, luego de encabezar una reunión con los organismos de socorro del municipio, quienes rindieron un informe sobre la situación.
Previo a la determinación, se realizó un recorrido por algunos puntos críticos que son afectados por la cañada. El objetivo consistía en evaluar el panorama a trabajar para las labores correctivas de lugar.
«Esta cañada próximamente va a ser intervenida por la CAASD, todavía no está arriba la licitación, pero mientras le haremos una intervención de emergencia junto a ECO5 RD «, indicó Gerónimo.
Asímismo, el cabildo activó su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, debido a las condiciones del tiempo que afectan a gran parte del país. Esto debido a la incidencia de una vaguada que mantiene en alerta a 23 provincias, incluyendo El Gran Santo Domingo.
Notas relacionadas
Betty Gerónimo coordina intervención de emergencia en cañada de Santo Domingo Norte
Gerónimo indicó que lo primordial es salvaguardar la vida de los munícipes, tomando las medidas de lugar para evitar situaciones que lamentar.
«Lo primero es salvaguardar vidas, cuidar a nuestros munícipes. Hay otras cosas se harán más adelante, donde necesitaremos la ayuda del Gobierno central, pero ahora trabajaremos en conjunto y los seguiremos haciendo, para dar respuestas inmediatas», dijo la edil.
Es por ello que junto al Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, Policía Nacional y municipal, las direcciones de Obras Públicas, Salud Pública, Digesett y otros organismos de socorro de la demarcación, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se encuentran en alerta y sesión permanente, para actuar según lo ameriten las circunstancias.
El cabildo exhorta a los munícipes a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los organismos de emergencia, seguir sus lineamientos y estar preparados ante cualquier eventualidad.
Te puede interesar
- Comunitarios piden declarar a Santo Domingo Oeste en estado de emergencia
- Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal
- Dirección de Medicamentos de Alto Costo coordina mejoras en acceso a tratamiento
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas