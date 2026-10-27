Embajada de Alemania anuncia beca para periodistas latinoamericanos en 2026

La Embajada de Alemania en República Dominicana anunció la convocatoria 2026 de las Becas de Periodismo Alemán-Latinoamericano, que permitirá a periodistas de entre 25 y 38 años trabajar durante dos meses en un medio de comunicación alemán.

El programa, impulsado por el Programa Internacional de Periodistas (IJP), busca profesionales con experiencia en el ejercicio periodístico, estudios terminados y residencia y trabajo en medios locales de América Latina. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la actualidad alemana y establecer contactos profesionales.

¿Requisitos, pago y de qué trata Beca de Alemania para periodistas?

La estancia está prevista para mayo y junio de 2026. Los seleccionados trabajarán como redactores invitados en una redacción alemana. Recibirán una ayuda económica de 4,000 euros, distribuida en 3,500 euros al inicio y 500 euros tras entregar el informe final. La beca también contempla pasajes, transporte, alojamiento y alimentación básica.

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Entre los requisitos figuran conocimientos de alemán, preferiblemente, o dominio fluido del inglés. Los aspirantes deben presentar una carta de motivación, currículum detallado, una selección de tres trabajos periodísticos, tres propuestas de investigación y una carta de recomendación de su editor o jefe inmediato.

Solicitudes

Las solicitudes deben enviarse en un solo documento PDF al correo [email protected], a más tardar el 22 de noviembre.

Las bases completas están disponibles en el sitio web del IJP: http://ijp.org/lateinamerika.