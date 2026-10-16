El 70.4 % de los bebés dominicanos consume bebidas azucaradas

El 70.4 % de los niños y niñas dominicanos de entre 6 y 23 meses consume al menos una bebida azucarada, mientras que el 38.5 % ingiere alimentos clasificados como no saludables, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-Mics) 2025.

Los datos, citados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reflejan la presencia de bebidas azucaradas y alimentos no saludables en la alimentación de los niños durante sus primeros años de vida.

«Los hallazgos de la Encuesta Enhogar-Mics 2025 revelan que el 70% de los niños entre 6 a 23 meses consumió al menos una bebida azucarada el día anterior a la entrevista», señaló Carlos Carrera Cordón, representante y director de Unicef en la República Dominicana.

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La encuesta también evidenció que el consumo de alimentos no saludables aumenta a medida que los niños crecen.

La categoría de bebidas azucaradas incluye productos comerciales, como jugos 100 % de fruta y bebidas a base de jugo, así como preparaciones caseras a las que se les añadió algún tipo de endulzante.