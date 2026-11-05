BCRD convoca competencia académica “Economistas del Futuro” 2027

Santo Domingo,RD. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) convoca para la edición 2027 a la competencia académica “Economistas del futuro”, un certamen en el que alumnos de último año de secundaria trabajan en equipos de tres, asesorados por un profesor o tutor, representando a sus centros de estudio. Los trabajos que obtengan la mayor calificación expondrán ante un jurado designado por el BCRD su ensayo sobre un tema de economía y finanzas determinado por la institución.

En esta 14.ª edición, el tema propuesto por el BCRD es “Impacto de los conflictos geopolíticos en la economía nacional”. La fecha límite de entrega de los trabajos es el 26 de febrero de 2027, para su posterior presentación ante el jurado durante los días del 12 al 16 de abril del mismo año.

Competencia académica pertenece al programa de responsabilidad

Esta competencia académica pertenece al programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la educación económica y financiera de la institución. Se otorgarán tres premios a los grupos ganadores, que consisten en equipos digitales para cada uno de los alumnos que obtienen el 1°, 2° y 3° lugar, así como premios en metálico para los asesores.