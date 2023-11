BBC presenta la historia de Nertania Vernath, hija de padres haitianos nacida en RD

El medio internacional BBC Mundo presentó la historia de Nertania Vernath, una mujer que dice ser de origen haitiano y tratada como apátrida en la República Dominicana.

Según la historia del prestigioso medio inglés, Vernath nació en Santa Lucía, una comunidad agrícola de la provincia El Seibo, el 14 de noviembre de 1996. Hija de inmigrantes haitianos —padre dedicado al cultivo de caña y madre ama de casa—, tercera de cuatro hermanos, creció sin dedicarle mucho tiempo a pensar en su nacionalidad.

Sugiere además que en 2013, pasó a engrosar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descrito como “una situación de apatridia de una magnitud nunca antes vista en las Américas”, definición que las autoridades dominicanas rechazan.

Según Leire Ventas, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles, hasta los 16 años a Nertania Vernath nadie le cuestionó que fuera dominicana.

“Somos extranjeros en nuestro país. Nos volvieron apátridas”, le dice a BBC la joven que hoy tiene 26 años. “Y eso es como una muerte civil, como dejar de existir”.

Lo que se les planteó fue sumarse a un Plan de Regularización, que implicaba declararse primero como extranjeros en el plazo de 180 días establecido por la Ley, y solicitar la naturalización solo después de un período de residencia de dos años.









“Yo pertenezco a ese segundo grupo”, le cuenta Nertania a BBC Mundo.





“Mis padres no me habían inscrito en el Registro Civil en su día y lo hicieron, después de que saliera la Sentencia, en el Plan de Naturalización”, explica.



“Lo primero que me entregaron fue el acta de nacimiento, más un carnet que era verde. Luego de ahí tuve que ir a buscar una carta de compromiso y hacer papeleo, después obtener la residencia, y la cédula me la dieron pasados ya unos años”.





La oficina responsable de registrar a los “extranjeros” dejó de funcionar en febrero del 2020 debido a la pandemia de covid-19, y hasta la fecha no ha vuelto a abrir, dejando a estas personas en un limbo legal.

Fuente BBC MUNDO