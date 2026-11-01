Barna presenta nueva licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing

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Barna presentó su nueva Licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing durante el Future Marketers Challenge, una iniciativa académica celebrada los días 30 y 31 de octubre en su nuevo campus, que reunió a jóvenes talentos en torno al marketing, la innovación y el pensamiento estratégico.
Durante la actividad, los participantes trabajaron con casos reales de negocios y desarrollaron habilidades de análisis, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas.
Como parte del programa, la especialista Elsa María González Gil impartió la conferencia «Marketing con criterio: lo que necesita el marketer del futuro». En la que destacó la importancia del pensamiento crítico, la creatividad y el uso de datos.
La nueva licenciatura la presentó la vicerrectora de Barna, Laura Sartori. Quien explicó que el programa integra conocimientos de negocios, finanzas, analítica de datos, innovación y gestión de marcas.
La propuesta académica se basa en el método Aprender Haciendo, mediante proyectos reales, estudios de casos, simuladores gerenciales, prácticas y mentorías.
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