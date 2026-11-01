Barna presenta nueva licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing

Barna presentó su nueva Licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing durante el Future Marketers Challenge, una iniciativa académica celebrada los días 30 y 31 de octubre en su nuevo campus, que reunió a jóvenes talentos en torno al marketing, la innovación y el pensamiento estratégico.

Durante la actividad, los participantes trabajaron con casos reales de negocios y desarrollaron habilidades de análisis, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Como parte del programa, la especialista Elsa María González Gil impartió la conferencia «Marketing con criterio: lo que necesita el marketer del futuro». En la que destacó la importancia del pensamiento crítico, la creatividad y el uso de datos.

Publicidad

La nueva licenciatura la presentó la vicerrectora de Barna, Laura Sartori. Quien explicó que el programa integra conocimientos de negocios, finanzas, analítica de datos, innovación y gestión de marcas.

La propuesta académica se basa en el método Aprender Haciendo, mediante proyectos reales, estudios de casos, simuladores gerenciales, prácticas y mentorías.