Santo Domingo, RD. – Barna celebró el Future Marketers Challenge, una iniciativa académica desarrollada los días 30 y 31 de octubre en su nuevo campus, que reunió a jóvenes talentos en torno al marketing, la innovación y el pensamiento estratégico.

Durante ambas jornadas, los participantes trabajaron con casos reales de negocios, poniendo en práctica sus habilidades de análisis, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas. Esta experiencia les permitió acercarse a los desafíos actuales de las organizaciones y conocer el papel que desempeña el marketing en la generación de valor.

Expertos analizan los retos del marketing del futuro

Como parte de la programación del sábado, se celebró la conferencia internacional «Marketing con criterio: lo que necesita el marketer del futuro», impartida por la Dra. Elsa María González Gil, CEO y fundadora de Cluster Research, especialista en investigación de mercados y análisis de datos. El encuentro fue moderado por el Dr. Víctor Henry, director académico de la Licenciatura en Dirección Empresarial de Barna.

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La conferencia propició una reflexión sobre las competencias que demanda la evolución de esta disciplina, destacando la importancia del pensamiento crítico, la creatividad y el uso de la información para desarrollar soluciones que respondan a las transformaciones del mercado.

Barna presenta nueva licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing

Posteriormente, la Dra. Laura Sartori, vicerrectora de Barna, presentó oficialmente la nueva Licenciatura en Dirección Estratégica de Marketing, una propuesta que amplía la oferta académica de grado de la institución y responde a la necesidad de formar líderes capaces de vincular las estrategias comerciales con los objetivos del negocio.

Durante su intervención, Sartori destacó que el marketing ha trascendido sus funciones tradicionales de comunicación y promoción para ocupar un lugar cada vez más relevante en la dirección de las organizaciones. En este contexto, subrayó la importancia de desarrollar una visión integral que permita interpretar el entorno, identificar oportunidades y asumir responsabilidades de liderazgo.

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“Porque el futuro del marketing no consiste únicamente en comunicar mejor, sino en dirigir con visión, decidir con criterio y transformar con propósito”, expresó la vicerrectora durante la presentación.

Una formación basada en la práctica

La nueva licenciatura integra conocimientos de negocios, finanzas, analítica de datos, innovación y gestión de marcas. Su modelo formativo se fundamenta en el método Aprender Haciendo, mediante proyectos reales, estudios de casos y simuladores gerenciales, complementados con oportunidades de prácticas, mentorías y vinculación con el sector productivo.

Con este lanzamiento, Barna reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de anticipar tendencias, tomar decisiones con criterio y liderar iniciativas que impulsen la competitividad, el crecimiento sostenible de las organizaciones y el desarrollo de la sociedad.

Sobre Barna

Barna es una escuela de dirección dedicada a la formación de líderes y profesionales a través de programas de licenciatura, maestrías y educación ejecutiva, con un enfoque práctico, estratégico y humanista.

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Como parte de su crecimiento institucional, cuenta con un nuevo campus en Santo Domingo, concebido para fortalecer la experiencia académica, fomentar el intercambio de conocimientos y continuar formando líderes capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.