Orinan “hasta en cantinas”; banqueras esperan mejoras laborales

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Contar con un baño para hacer sus necesidades es una de las principales demandas de las empleadas de bancas de lotería. Algunas denuncian que, ante la falta de baños, han tenido que orinar incluso en utensilios de cocina.
Tras el compromiso de los propietarios de mejorar las condiciones de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, las empleadas esperan que sus reclamos sean atendidos.
Hasta en cantinas se han visto obligadas a orinar algunas empleadas de bancas de lotería, debido a las malas condiciones en que trabajan.
Las trabajadoras esperan que esta situación llegue a su fin. Esto, luego de que los propietarios acordaran con el Ministerio de Trabajo mejorar las condiciones de los establecimientos.
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Otras precariedades laborales
Sin embargo, la falta de instalaciones sanitarias no es la única situación que preocupa a las trabajadoras. También denunciaron que, cuando son víctimas de asaltos, algunos empleadores les exigen reponer con su propio dinero las sumas sustraídas, una práctica que consideran abusiva.
A estas denuncias se suman presuntas irregularidades en el pago de salarios, ausencia de compensaciones y falta de seguro médico. También cuestionan las condiciones del mobiliario, debido a que aseguran que deben permanecer durante largas jornadas en sillas incómodas.
Asimismo, señalaron que la vigilancia constante mediante cámaras de seguridad limita su privacidad, hasta el punto de que algunas deben utilizar cubetas para hacer sus necesidades.
Compromisos del sector
En respuesta a estas reclamaciones, el Ministerio de Trabajo informó que sostuvo un encuentro con representantes de la Federación Nacional de Bancas de Loterías y del concesionario Lotería Dominicana.
Durante la reunión, los representantes del sector se comprometieron a mejorar las condiciones de los establecimientos e incorporar a las empleadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Por temor a perder sus puestos de trabajo, las mujeres consultadas solicitaron mantener sus identidades en reserva. No obstante, expresaron su confianza en que las autoridades supervisen el proceso y garanticen que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras reales.
Los propietarios de bancas de lotería disponen de 22 días para adecuar las instalaciones, antes de que el Ministerio de Trabajo inicie las inspecciones para verificar el cumplimiento de los acuerdos.
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