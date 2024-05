Baní recibe miles de visitantes por Feria Expo Mango 2024

Peravia.- La Feria Expo Mango 2024 comienza a dinamizar la economía de Baní, la actividad cultural que rinde tributo al mango dominicano, recibe visitantes nacionales e internacionales que aprovechan para probar la fruta.

Niños, jóvenes y adultos acuden a conocer más de 300 variedades de mango que se exhiben en el lugar.

“Estoy buscando una variedad de mango que se llama piñita, que yo lo comía mucho cuando yo era adolescente”, expresó la visitante Rosa de la Rosa.

“Me ha gustado, me ha encantado. Están cobrando cien pesos para entrar y degustar los mangos. Yo me metí un plato que todavía no he podido pararme de la silla”, indicó Miguel Encarnación, quien aseguró era su primera vez en esta feria de mango.

Los mangos de mayor demanda en los mercados internacionales son el keitt y el mingolo.

“Esperamos que sigan aumentando a un 30 por ciento más que fue para el 2023, tanto para el mercado americano, Canadá, Inglaterra y Europa”, precisó José Luis Arias, presidente de la feria.

Por su parte, el presidente del Clúster del Mango, Rafael Leger, indicó “Hace 20 años, cuando iniciamos con esto. A penas exportábamos 300 mil cajas, ya superamos los 8 millones de cajas y este año esperamos superar esos 8 millones del año pasado”.

Dentro de las variedades que más se venden en la feria está el mango mingolo, que la unidad cuesta 15 pesos; el crema de oro, con el mismo precio; el banilejo, 10 pesos; gota de oro, 9 pesos, y el keitt 15 pesos

Este año la República Dominicana se proyecta obtener más de 50 millones de dólares en las exportaciones de mangos.