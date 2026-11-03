Banfondesa gana Premio Platino por innovación financiera

Santiago, RD. – Fintech Americas se complace en anunciar que el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S.A. (Banfondesa) obtuvo un Premio Platino en la 12° Edición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas. Este reconocimiento honra a los líderes, equipos e instituciones que están reimaginando los servicios financieros en toda la región. Su visión y capacidad de adaptación están marcando nuevos estándares de innovación y excelencia estratégica, guiando a la industria hacia una nueva era impulsada por la Inteligencia Artificial y el cambio exponencial.

PagaChat: una solución digital para recibir remesas

El galardón de Banfondesa fue obtenido en la categoría Colaboración Fintech por el proyecto PagaChat, un servicio de recepción de remesas internacionales 100 % digital, co-creado entre Banfondesa y la Fintech Palla Financial, que permite a cualquier cliente con una Tarjeta de Débito Visa Banfondesa recibir dinero desde los Estados Unidos directamente en su cuenta, en segundos, 24/7, sin desplazarse a ninguna sucursal ni descargar ninguna aplicación adicional más que WhatsApp.

Fintech Americas tiene como misión impulsar un ecosistema financiero más ágil, eficiente e inclusivo en América Latina a creando comunidad, brindando mejores prácticas y promoviendo la innovación.

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Los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas celebran a las personas, equipos y proyectos que impulsan el progreso en las finanzas en las Américas. Los premios reconocen a aquellos que están reimaginando los servicios financieros para hacerlos más rápidos, eficientes e inclusivos.

Más de 350 nominaciones de 16 países

Seleccionados entre más de 350 nominaciones de 16 países, los ganadores de este año representan la nueva generación de innovación y liderazgo en el sector financiero de América Latina. Sus iniciativas abarcan áreas como Inteligencia Artificial, Blockchain, Open Banking y Pagos Digitales, entre otras, y muestran cómo la región avanza con firmeza hacia un ecosistema financiero más ágil, eficiente e inclusivo. En conjunto, estos innovadores están dando forma a una nueva etapa de los servicios financieros y redefiniendo las posibilidades del sector en las Américas.

Los Premios País 2027 fueron evaluados por un prestigioso panel compuesto por 15 expertos de Deloitte, que representan una amplia diversidad de disciplinas y mercados en las Américas. Con un conocimiento destacado en innovación y transformación financiera, el equipo de Deloitte efectuó un proceso de selección riguroso e imparcial, para destacar los proyectos más visionarios y con mayor impacto.

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Cada nominación fue evaluada meticulosamente utilizando la exclusiva rúbrica de puntuación Veritas de Fintech Americas, que analiza siete atributos clave: Viabilidad, Empatía, Rigor, Ingenio, Tracción, Economía Alcanzable e Impacto Sostenible.

PagaChat refleja la esencia de la misión de Banfondesa: llevar servicios financieros ágiles y amigables a todas las comunidades de la República Dominicana. Recibir remesas en segundos y sin ir a una sucursal, abre la puerta de la bancarización a más familias. Este premio nos impulsa a seguir innovando, y continuar universalizando la creación de valor, para que más dominicanos accedan a oportunidades financieras reales en su bolsillo.