Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití

Un video captado mediante un dron muestra una bandera blanca ondeando sobre el complejo residencial atribuido a Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, ubicado en el sector de Dimiso, en Thomazeau, Haití.

La grabación muestra la bandera colocada en un mástil sobre el techo de una de las edificaciones del complejo, donde también se observan paneles solares y depósitos de agua.

La imagen coincide con lo expresado por Lanmò San Jou en una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 1 de noviembre, en la que afirmó que había izado la bandera blanca desde el 20 de agosto de 2026 como señal de disposición a negociar.

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La difusión del audiovisual ocurre en medio de las tensiones entre el cabecilla pandillero y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien recientemente prometió destruir la residencia atribuida al líder criminal, en el marco de las operaciones contra las bandas armadas en Haití.