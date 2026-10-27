Banco Popular y Educa anuncian la edición 30 del Congreso APRENDO 2026

APRENDO 2026 tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre bajo el lema «Creando puentes para aprender» y estará enfocado en fortalecer los vínculos entre escuela, familia y comunidad para contribuir a mejores aprendizajes y a una educación conectada con los desafíos de la vida contemporánea.

El lanzamiento, realizado en la Torre Popular ante representantes de la comunidad educativa y de los medios de comunicación, marca un hito para ambas organizaciones: treinta ediciones de una alianza orientada al fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de educar a las nuevas generaciones: los maestros. Desde su creación, APRENDO ha servido como espacio de formación, actualización e intercambio de experiencias para miles de educadores y especialistas.

Treinta ediciones de compromiso con la educación

Susana Martínez Nadal, presidenta de EDUCA, agradeció el respaldo histórico del Popular a esta iniciativa de capacitación docente. Destacó el sentido que conserva APRENDO tres décadas después de su puesta en marcha.

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“Durante treinta ediciones hemos procurado acompañar a nuestros educadores, reconociendo que las transformaciones educativas se hacen realidad en las escuelas y en las aulas, a través del trabajo cotidiano de quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, expresó.

La presidenta de EDUCA sostuvo que el desafío actual consiste en preparar a los estudiantes para un entorno de rápida transformación tecnológica. Esto, sin descuidar los aprendizajes fundamentales.

Señaló que la inteligencia artificial y otras tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para la educación. Sin embargo, aprovecharlas requiere fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento matemático y la capacidad de analizar la información de manera crítica.

Este enfoque conecta con uno de los principales planteamientos de APRENDO 2026: la innovación y los aprendizajes fundamentales no constituyen caminos opuestos. La propuesta procura conectar el currículo con la vida cotidiana, la tecnología con el bienestar y las escuelas con las familias y sus comunidades.