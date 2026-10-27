Banco Popular y Educa anuncian la edición 30 del Congreso APRENDO 2026

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
APRENDO 2026 tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre bajo el lema «Creando puentes para aprender» y estará enfocado en fortalecer los vínculos entre escuela, familia y comunidad para contribuir a mejores aprendizajes y a una educación conectada con los desafíos de la vida contemporánea.
El lanzamiento, realizado en la Torre Popular ante representantes de la comunidad educativa y de los medios de comunicación, marca un hito para ambas organizaciones: treinta ediciones de una alianza orientada al fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de educar a las nuevas generaciones: los maestros. Desde su creación, APRENDO ha servido como espacio de formación, actualización e intercambio de experiencias para miles de educadores y especialistas.
Treinta ediciones de compromiso con la educación
Susana Martínez Nadal, presidenta de EDUCA, agradeció el respaldo histórico del Popular a esta iniciativa de capacitación docente. Destacó el sentido que conserva APRENDO tres décadas después de su puesta en marcha.
“Durante treinta ediciones hemos procurado acompañar a nuestros educadores, reconociendo que las transformaciones educativas se hacen realidad en las escuelas y en las aulas, a través del trabajo cotidiano de quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, expresó.
La presidenta de EDUCA sostuvo que el desafío actual consiste en preparar a los estudiantes para un entorno de rápida transformación tecnológica. Esto, sin descuidar los aprendizajes fundamentales.
Señaló que la inteligencia artificial y otras tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para la educación. Sin embargo, aprovecharlas requiere fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento matemático y la capacidad de analizar la información de manera crítica.
Este enfoque conecta con uno de los principales planteamientos de APRENDO 2026: la innovación y los aprendizajes fundamentales no constituyen caminos opuestos. La propuesta procura conectar el currículo con la vida cotidiana, la tecnología con el bienestar y las escuelas con las familias y sus comunidades.
Notas relacionadas
Una alianza sostenida desde los inicios de APRENDO
En este sentido, la señora Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable de la organización financiera, resaltó la importancia de mantener una visión clara para entender cómo usar las tecnologías emergentes en la educación al servicio siempre del ser humano.
“En un mundo donde acceder a una respuesta será cada vez más fácil, educar significará, sobre todo, enseñar a formular mejores preguntas y a reconocer cuáles respuestas merecen nuestra confianza. En ese entorno, lejos de perder relevancia, el docente será aún más necesario para acompañar, motivar y orientar”, afirmó.
La ejecutiva planteó que el desafío educativo va más allá de incorporar tecnología en las aulas, sino que requiere formar personas con criterio. También con capacidad de convertir la información en comprensión y decisiones responsables.
Por tal razón, afirmó que las treinta ediciones de APRENDO son una expresión de esa necesaria visión de largo plazo y compromiso sostenido con el fortalecimiento de los educadores.
De la formación a la acción en las escuelas
APRENDO 2026 prevé reunir a más de 5,000 docentes y miembros de equipos de gestión educativa, con una metodología enfocada en convertir los conocimientos adquiridos durante el congreso en acciones concretas en los centros educativos.
La propuesta contempla el desarrollo de planes para fortalecer la relación entre escuela, familia y comunidad. Asimismo, prevenir el ciberacoso, reforzar los aprendizajes fundamentales y promover el uso responsable de la tecnología. Además, incluye indicadores para dar seguimiento a la implementación de estas iniciativas.
La edición de este año partirá de la idea de que los desafíos educativos actuales desbordan las paredes del aula. El entorno digital, la convivencia, la participación de las familias y la capacidad de conectar lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana forman parte de una misma experiencia educativa.
Por ello, bajo la propuesta «Creando puentes para aprender: construyendo vínculos entre familia, comunidad y escuela para una educación con propósito», APRENDO promoverá una educación en la que los distintos actores asuman responsabilidades complementarias y en la que la innovación esté acompañada por criterio, propósito y aprendizajes sólidos.
Conferencistas internacionales
La agenda del Congreso APRENDO 2026 incluye la participación de la especialista argentina Florencia Ripani, doctora en Tecnologías Creativas y rectora organizadora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el sociólogo uruguayo Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); y el educador dominicano Washington Nino-Collado, especialista en alianzas entre familias y escuelas y liderazgo en comunidades.
Con su trigésima edición, APRENDO renueva una trayectoria orientada a fortalecer las capacidades de los educadores. Asimismo, convertir la colaboración entre escuelas, familias, comunidades y otros sectores de la sociedad en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes dominicanos.
Te puede interesar
- RD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México
- Banco Popular logra otra vez ser la empresa con mejor reputación corporativa
- «Navidad Montao’ con Asocivu 2026» llega a su edición número 48
- Acoso escolar y ciberbullying, una amenaza que no da tregua a los estudiantes
- Nacionalistas piden retirar proyecto para regularizar cédulas del Congreso