Banco Popular reafirma apoyo al turismo dominicano en la World Travel Market

Londres, Reino Unido. – El Banco Popular Dominicano participó en la inauguración de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 3 al 5 de noviembre, como parte de su compromiso de largo plazo con el desarrollo de la industria turística y la promoción internacional de la República Dominicana como destino de inversión.

La presencia de la entidad bancaria en esta importante feria internacional se inscribe en su estrategia de acompañamiento al turismo desde hace más de tres décadas, una actividad económica fundamental para el crecimiento del país, la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera.

Actualmente, el respaldo financiero del Popular a la industria turística alcanza los RD$97,901 millones, equivalentes a US$1,672 millones, al considerar las facilidades otorgadas desde la República Dominicana y a través de Popular Bank, filial bancaria en Panamá con licencia internacional.

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La delegación del Banco Popular, encabezada por su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, acude a espacios como la WTM para presentar las fortalezas de la República Dominicana y compartir la experiencia de la entidad en el acompañamiento de actividades económicas estratégicas para el crecimiento nacional.