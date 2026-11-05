Banco Popular logra otra vez ser la empresa con mejor reputación corporativa

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por cuarto año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa de la República Dominicana, al obtener la puntuación máxima de 10,000 puntos en Merco Empresas 2026, así como la mejor reputación del sector bancario nacional.

Además, la entidad financiera logró también el primer lugar en Merco Responsabilidad 2026, con igual puntaje máximo, igualando por segunda ocasión el resultado del año pasado. Este ranking evalúa la percepción sobre cómo el Banco Popular actúa en torno a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de la organización. Entre las dimensiones examinadas figuran cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el compromiso social, las prácticas laborales, la ética y el gobierno corporativo.

El estudio también reconoció al equipo de comunicación del Banco Popular como el de mejor reputación de República Dominicana en su categoría, según valoraron distintos periodistas económicos consultados para la elaboración de estos rankings.

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Hacer bien las cosas

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su satisfacción por estos resultados y los valoró como una expresión de la confianza que la organización ha construido con sus diferentes grupos de interés. Destacó que la reputación es una consecuencia de la gestión diaria de los profesionales que conforman la organización financiera, de la coherencia de sus decisiones y de una cultura compartida por todas sus áreas y equipos.

“La reputación es fruto de un gran esfuerzo colectivo. Es la consecuencia de hacer bien las cosas cada día y de hacerlas de acuerdo con nuestros valores. Por eso, estos resultados nos llenan de orgullo: reflejan el compromiso de miles de colaboradores que, desde funciones muy distintas, participan de una misma cultura de excelencia y asumen la responsabilidad de honrar cada día la confianza que nuestros clientes y la sociedad depositan en nosotros”, afirmó el señor Paniagua.