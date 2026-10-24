¡Increíble! Bajan los homicidios en RD, según la Fuerza de Tarea Conjunta

La tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana descendió a 7.25 por cada 100,000 habitantes al 16 de octubre de 2026, para una reducción de un 17 % respecto al mismo período de 2025, según el reporte número 170 de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El informe establece que el indicador también refleja una disminución de un 45.1 % en comparación con 2022, mientras que la tasa mensual parcial de octubre se ubicó en 4.37, manteniendo la tendencia descendente observada durante los últimos tres meses.

En cuanto a la distribución territorial, 30 de las 35 demarcaciones evaluadas registran tasas inferiores a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los indicadores más elevados corresponden a Elías Piña, con 18.14; Baoruco, con 17.23; Villa Altagracia, con 16.08; Monte Plata, con 12.62, y Pedernales, con 10.34.