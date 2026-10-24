¡Increíble! Bajan los homicidios en RD, según la Fuerza de Tarea Conjunta

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La tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana descendió a 7.25 por cada 100,000 habitantes al 16 de octubre de 2026, para una reducción de un 17 % respecto al mismo período de 2025, según el reporte número 170 de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El informe establece que el indicador también refleja una disminución de un 45.1 % en comparación con 2022, mientras que la tasa mensual parcial de octubre se ubicó en 4.37, manteniendo la tendencia descendente observada durante los últimos tres meses.
En cuanto a la distribución territorial, 30 de las 35 demarcaciones evaluadas registran tasas inferiores a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los indicadores más elevados corresponden a Elías Piña, con 18.14; Baoruco, con 17.23; Villa Altagracia, con 16.08; Monte Plata, con 12.62, y Pedernales, con 10.34.
Notas relacionadas
El documento estadístico también registra 52 homicidios, 80 personas heridas y 1,953 robos durante el período reportado, sin casos de secuestro.
La Fuerza de Tarea Conjunta mantiene el seguimiento de los indicadores delictivos como parte de las acciones de coordinación interinstitucional dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y orientar las estrategias de prevención y respuesta policial.
|Provincia o demarcación
|Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes
|Elías Piña
|18.14
|Baoruco
|17.23
|Villa Altagracia
|16.08
|Monte Plata
|12.62
|Pedernales
|10.34
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