Bajan las alertas, pero seguirán las lluvias

Provincias en alerta amarilla

El COE mantiene en alerta amarilla al Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal.

En estas demarcaciones, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones urbanas. También otros incidentes asociados a las lluvias, por lo que exhortan a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Estas 17 provincias siguen en alerta verde

Mientras tanto, las provincias bajo alerta verde son Dajabón, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. También San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia y San Juan.

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El organismo explicó que desde las primeras horas de la mañana se esperan aguaceros de intensidad y frecuencia variables, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe.

Durante la tarde, las precipitaciones podrían extenderse hacia el noroeste, la zona fronteriza, la cordillera Central, el valle del Cibao y el suroeste.

COE pide evitar ríos y balnearios

Ante las condiciones meteorológicas, el COE recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

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También exhortó a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas e inundaciones.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de emergencia mientras persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica.