Bajan las alertas, pero seguirán las lluvias

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo a cinco las demarcaciones en alerta amarilla y mantiene otras 17 provincias en alerta verde, debido a las lluvias que continuará provocando una vaguada sobre República Dominicana.
La institución informó que las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica favorecerán la ocurrencia de aguaceros. También tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con el viento del sureste, mantendrá las condiciones favorables para las precipitaciones durante este miércoles.
Notas relacionadas
Provincias en alerta amarilla
El COE mantiene en alerta amarilla al Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal.
En estas demarcaciones, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones urbanas. También otros incidentes asociados a las lluvias, por lo que exhortan a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.
Estas 17 provincias siguen en alerta verde
Mientras tanto, las provincias bajo alerta verde son Dajabón, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. También San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia y San Juan.
El organismo explicó que desde las primeras horas de la mañana se esperan aguaceros de intensidad y frecuencia variables, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe.
Durante la tarde, las precipitaciones podrían extenderse hacia el noroeste, la zona fronteriza, la cordillera Central, el valle del Cibao y el suroeste.
COE pide evitar ríos y balnearios
Ante las condiciones meteorológicas, el COE recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
También exhortó a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas e inundaciones.
Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de emergencia mientras persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica.
Te puede interesar
- COE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
- COE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
- Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
- Indomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado
- Noviembre, el mes que llovió destrucción y muerte en RD