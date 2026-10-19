Bailando, celebran sobrevivientes de cáncer en el día de lucha

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Santo Domingo, República Dominicana. – Al conmemorarse el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la Liga Dominicana contra el Cáncer celebró una tarde de té junto a pacientes y sobrevivientes.
La celebración estuvo marcada por muestras de afecto y mensajes de esperanza para quienes reciben el diagnóstico por primera vez.
Bailando, así celebra María Mariñez que venció el cáncer de mama y hace cuatro años está libre de la enfermedad. Un proceso en el que asegura que el apoyo que recibió fue clave para salir victoriosa.
Su corte de pelo bajo es muestra de los múltiples procesos médicos que atravesó en busca de recuperar su salud y que hoy recuerda como símbolo de que es una guerrera.
Este día internacional de la lucha contra el cáncer de mama cobra un sentido diferente para Cristina Herrera, ahora que libra esta batalla en carne propia.
Vestida de color rosa, cuenta que ni aun sus quebrantos le han robado la felicidad.
Notas relacionadas
Para Cristina y todas aquellas que reciben el diagnóstico por primera vez, Juana Félix, a quien le fue extirpado uno de sus senos, les exhorta no perder la fe de que Dios tiene el control de su proceso.
Los colores, sonrisas, la música y el brillo se adueñaron de la Liga Dominicana Contra el Cáncer, cuando la institución reunió a pacientes y sobrevivientes en una tarde de té inspirada en los años 80.
Escenario aprovechado por el personal para destacar los miles de personas que reciben atenciones diarias en sus instalaciones.
El Instituto Contra el Cáncer doctor Heriberto Pieter hizo un llamado a la población a realizarse sus chequeos preventivos que permitan detectar y atender a tiempo el cáncer de mama.
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