Sahiana Quezada asumirá la Gobernación de Azua por disposición de Abinader

Santo Domingo, RD. – La provincia de Azua tendrá una nueva representante del Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader designó a la abogada Sahiana Licelot Quezada Meló como gobernadora civil, en sustitución de María Minerva Navarro.

El nombramiento está contenido en el Decreto núm. 775-26, firmado el 29 de octubre de 2026.

Quezada Meló es oriunda de Azua de Compostela y acumula más de 15 años de ejercicio profesional en el área jurídica. Su experiencia comprende litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio, tanto en instituciones públicas como privadas.

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Su trayectoria política y profesional

En el ámbito político, la nueva gobernadora participó en 2020 como precandidata a diputada por Azua en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). De acuerdo con su reseña profesional, esta participación estuvo relacionada con la promoción de la representación femenina en la boleta electoral y la cuota de género.

En su formación académica, es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde obtuvo su título en 2009. Siete años después, cursó una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También ha realizado estudios complementarios en prevención de lavado de activos en el sector asegurador, gestión de riesgo operacional, derecho administrativo, regulación bancaria y gestión de seguros.

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En 2024, amplió su preparación con formación y certificación relacionada con la norma ISO 37301:2021, estándar internacional que establece requisitos para los sistemas de gestión de cumplimiento.