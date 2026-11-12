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Una avería en un avión de Arajet interrumpe temporalmente las operaciones en Punta Cana

Una avería en un neumático del vuelo DM 5101 obligó a suspender operaciones en Punta Cana y desviar al menos cinco vuelos al AILA.

Redacción CDN
avión de Arajet
Al menos cinco vuelos fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Las Américas tras el percance de una aeronave de Arajet en Punta Cana.
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Santo Domingo. Al menos cinco vuelos comerciales que tenían previsto llegar este jueves al Aeropuerto Internacional de Punta Cana fueron desviados hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de un incidente con una aeronave de la aerolínea dominicana Arajet.

La situación se produjo cuando el vuelo DM 5101, procedente de Miami, Estados Unidos, presentó una avería en uno de sus neumáticos durante la maniobra de aterrizaje. Aunque el avión logró tocar tierra de manera segura, tuvo que detenerse en la pista, lo que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones de la terminal.

La suspensión afectó a otras compañías aéreas que tenían vuelos programados hacia Punta Cana. Ante esta situación, las autoridades aeroportuarias dispusieron el desvío de las aeronaves hacia el AILA para mantener la seguridad de las operaciones y de los pasajeros.

Una aeronave de Arajet presentó una avería en uno de sus neumáticos durante el aterrizaje del vuelo DM 5101, procedente de Miami.
El incidente provocó la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Avería obligó a suspender operaciones en Punta Cana

El incidente ocurrió en un momento en que el aeropuerto turístico tenía disponible una sola de sus dos pistas de aterrizaje. La segunda permanecía fuera de servicio debido a trabajos de reparación.

Esta condición complicó la respuesta ante la emergencia, por lo que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), junto con los ejecutivos de la terminal, coordinó las medidas para atender la situación y evitar mayores inconvenientes en el tráfico aéreo.

Los organismos de emergencia y el personal aeroportuario activaron los protocolos de seguridad para retirar la aeronave y realizar las inspecciones necesarias antes de reanudar las operaciones.

Los reportes preliminares estimaban que el aeropuerto podría recuperar su actividad habitual en aproximadamente dos horas, una vez concluidas las labores en la pista y las verificaciones correspondientes.

Arajet confirma incidente y descarta personas lesionadas

«El vuelo DM 5101, correspondiente a la ruta Miami-Punta Cana, experimentó un inconveniente con uno de los neumáticos durante el aterrizaje», confirmó Arajet a través de un comunicado.

La aerolínea explicó que la aeronave completó la maniobra de forma segura y se detuvo siguiendo los procedimientos operacionales establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, informó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encontraban en buen estado de salud.

La compañía indicó que el incidente no dejó personas lesionadas, mientras las autoridades y los equipos correspondientes trabajaban para restablecer la normalidad en el aeropuerto de Punta Cana.

Datos del incidente en el aeropuerto de Punta Cana

Entre los principales detalles reportados sobre la situación figuran:

  • Aeronave involucrada: vuelo DM 5101 de Arajet.
  • Procedencia: Miami, Estados Unidos.
  • Destino programado: Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
  • Avería: uno de los neumáticos presentó problemas durante el aterrizaje.
  • Vuelos afectados: al menos cinco operaciones comerciales fueron desviadas.
  • Aeropuerto alternativo: Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
  • Pistas disponibles: Punta Cana operaba con una sola de sus dos pistas, debido a trabajos de reparación en la segunda.

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ETIQUETAS:Aeropuerto Internacional de Punta CanaAILAaerolínea dominicana Arajetsuspensión temporal de operaciones aeroportuariasavería de neumático durante el aterrizaje
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