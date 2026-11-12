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Santo Domingo. Al menos cinco vuelos comerciales que tenían previsto llegar este jueves al Aeropuerto Internacional de Punta Cana fueron desviados hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de un incidente con una aeronave de la aerolínea dominicana Arajet.

La situación se produjo cuando el vuelo DM 5101, procedente de Miami, Estados Unidos, presentó una avería en uno de sus neumáticos durante la maniobra de aterrizaje. Aunque el avión logró tocar tierra de manera segura, tuvo que detenerse en la pista, lo que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones de la terminal.

La suspensión afectó a otras compañías aéreas que tenían vuelos programados hacia Punta Cana. Ante esta situación, las autoridades aeroportuarias dispusieron el desvío de las aeronaves hacia el AILA para mantener la seguridad de las operaciones y de los pasajeros.

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El incidente provocó la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Avería obligó a suspender operaciones en Punta Cana

El incidente ocurrió en un momento en que el aeropuerto turístico tenía disponible una sola de sus dos pistas de aterrizaje. La segunda permanecía fuera de servicio debido a trabajos de reparación.

Esta condición complicó la respuesta ante la emergencia, por lo que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), junto con los ejecutivos de la terminal, coordinó las medidas para atender la situación y evitar mayores inconvenientes en el tráfico aéreo.

Los organismos de emergencia y el personal aeroportuario activaron los protocolos de seguridad para retirar la aeronave y realizar las inspecciones necesarias antes de reanudar las operaciones.

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Los reportes preliminares estimaban que el aeropuerto podría recuperar su actividad habitual en aproximadamente dos horas, una vez concluidas las labores en la pista y las verificaciones correspondientes.

Arajet confirma incidente y descarta personas lesionadas

«El vuelo DM 5101, correspondiente a la ruta Miami-Punta Cana, experimentó un inconveniente con uno de los neumáticos durante el aterrizaje», confirmó Arajet a través de un comunicado.

La aerolínea explicó que la aeronave completó la maniobra de forma segura y se detuvo siguiendo los procedimientos operacionales establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, informó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encontraban en buen estado de salud.

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La compañía indicó que el incidente no dejó personas lesionadas, mientras las autoridades y los equipos correspondientes trabajaban para restablecer la normalidad en el aeropuerto de Punta Cana.

Datos del incidente en el aeropuerto de Punta Cana

Entre los principales detalles reportados sobre la situación figuran: