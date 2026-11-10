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La Presidencia de la República y la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) avanzan en los trabajos de remozamiento y terminación de centros educativos, así como en la construcción de techados deportivos en la provincia Hermanas Mirabal.

Durante un recorrido de supervisión y seguimiento, el viceministro de la Presidencia, Víctor Hugo Carrasco, y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, junto a otros funcionarios, constataron el progreso de las intervenciones en al menos seis centros educativos de la provincia.

Los trabajos incluyen mantenimientos correctivos en escuelas de los municipios Tenares, Villa Tapia y Salcedo, con el propósito de mejorar las condiciones de los planteles y contribuir al desarrollo de las actividades docentes.

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De acuerdo con los datos ofrecidos, estas intervenciones beneficiarán a más de 7,800 estudiantes y cientos de docentes de la provincia Hermanas Mirabal.