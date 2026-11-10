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La Presidencia de la República y la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) avanzan en los trabajos de remozamiento y terminación de centros educativos, así como en la construcción de techados deportivos en la provincia Hermanas Mirabal.
Durante un recorrido de supervisión y seguimiento, el viceministro de la Presidencia, Víctor Hugo Carrasco, y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, junto a otros funcionarios, constataron el progreso de las intervenciones en al menos seis centros educativos de la provincia.
Notas relacionadas
Los trabajos incluyen mantenimientos correctivos en escuelas de los municipios Tenares, Villa Tapia y Salcedo, con el propósito de mejorar las condiciones de los planteles y contribuir al desarrollo de las actividades docentes.
De acuerdo con los datos ofrecidos, estas intervenciones beneficiarán a más de 7,800 estudiantes y cientos de docentes de la provincia Hermanas Mirabal.
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