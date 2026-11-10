 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Infraestructura Escolar y Presidencia constatan avances en los trabajos de escuelas de Hermanas Mirabal

Un recorrido constató avances en remozamientos, terminación de escuelas y techados deportivos que beneficiarán a más de 7,800 estudiantes.

Ruth Salcedo
Autoridades supervisan los trabajos de remozamiento y construcción en centros educativos de la provincia Hermanas Mirabal.
El viceministro de la Presidencia, Víctor Hugo Carrasco, y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, durante el recorrido de supervisión por centros educativos de Hermanas Mirabal.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Presidencia de la República y la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) avanzan en los trabajos de remozamiento y terminación de centros educativos, así como en la construcción de techados deportivos en la provincia Hermanas Mirabal.

Durante un recorrido de supervisión y seguimiento, el viceministro de la Presidencia, Víctor Hugo Carrasco, y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, junto a otros funcionarios, constataron el progreso de las intervenciones en al menos seis centros educativos de la provincia.

Notas relacionadas

Los trabajos incluyen mantenimientos correctivos en escuelas de los municipios Tenares, Villa Tapia y Salcedo, con el propósito de mejorar las condiciones de los planteles y contribuir al desarrollo de las actividades docentes.

De acuerdo con los datos ofrecidos, estas intervenciones beneficiarán a más de 7,800 estudiantes y cientos de docentes de la provincia Hermanas Mirabal.

Te puede interesar

  1. RegionalesA ley de un out: DIE entregará dos liceos y reparará paredes en Tireo
  2. República DominicanaDirector escuela vulnerable pide destinar a las aulas los millones de las habichuelas con dulce
  3. República DominicanaVicealcaldesa imparte charlas sobre la Constitución en Los Alcarrizos
  4. República DominicanaRD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México
  5. República DominicanaPaíno Henríquez presenta avances para agilizar permisos ambientales en Cap Cana
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:EducaciónHermanas MirabalCentros EducativosRoberto HerreraInfraestructura Escolar
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS