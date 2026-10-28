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Cierran tramo de la autopista del Nordeste por crecida de ríos

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) cerró este miércoles el tránsito en dirección sur-norte por un tramo de la Autovía del Nordeste Juan Pablo II, debido al desbordamiento de los ríos Yabacao y Caño Marrucho, en las inmediaciones del peaje de Naranjal. La restricción afecta el kilómetro 13 de la […]

Yafreisi Agüero
Digesett
Agentes de la Digesett permaneceran en la zona para orientar a los conductores / Foto: captura de video de Instagram Digesett
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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) cerró este miércoles el tránsito en dirección sur-norte por un tramo de la Autovía del Nordeste Juan Pablo II, debido al desbordamiento de los ríos Yabacao y Caño Marrucho, en las inmediaciones del peaje de Naranjal.

La restricción afecta el kilómetro 13 de la vía, luego de que la crecida de ambos afluentes impactara la zona del kilómetro 15, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas para prevenir riesgos a los conductores.

En un audiovisual difundido por la Digesett se observa a los agentes en el lugar, donde colocaron conos para señalizar el área e impedir la circulación por el tramo afectado.

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Ante el cierre, la institución informó que los conductores pueden utilizar las carreteras Guerra–Bayaguana y Hacienda Estrella, esta última con paso por el municipio de Guanuma, en la provincia Monte Plata.

Los agentes de la Digesett permanecen en la zona para orientar a los ciudadanos sobre las vías disponibles. Asimismo, exhortaron a los conductores a manejar con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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ETIQUETAS:Autopista del NordesteRío Yabacaocrecida de ríosDigesettpeaje de Naranjal
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