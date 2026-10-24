Autoridades refuerzan vigilancia y seguridad en frontera dominico-haitiana

Santo Domingo, República Dominicana. – Las autoridades dominicanas informaron que ha sido reforzada la vigilancia en los puntos fronterizos con Haití, debido al recrudecimiento de la violencia perpetrada por bandas criminales y sus enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El director de Migración Rafael Lee Ballester indicó que la vigilancia la reforzaron en los cinco puntos fronterizos. Esto para prevenir que la violencia en Haití llegue a territorio dominicano.

La vicepresidenta Raquel Peña, llamó a la población a no perder la calma ante. Mantener la calma ante la proximidad de los enfrentamientos armados que mantienen en tensión al vecino país.

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El canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam, aseguraron a pesar del recrudecimiento de la violencia en Haití y los constantes enfrentamientos entre bandas criminales y fuerzas de seguridad, el comercio binacional se desarrolla con normalidad.

Entre líderes opositores el ánimo es distinto. Dirigentes expresaron preocupación ante los efectos que pudieran repercutir la crisis social de Haití en la seguridad nacional.

La tensión en Haití volvió a acaparar titulares internacionales, luego de que el Salvador envió este jueves a 100 miembros. Miembros de sus fuerzas especiales a Haití para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandillas.