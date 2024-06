Autoridades buscan hombre que hirió con hacha a una mujer en Salcedo

Un hombre que habría herido con una hacha a una mujer en el municipio de Salcedo, está siendo buscado activamente por las autoridades.

Se trata del nombrado José Javier Sánchez Martínez alias Yiyo, quien habría herido a la joven Fermina Tineo Gómez.



El informe policial establece que el sujeto también golpeó a un hijo menor de edad de la fémina.

Sánchez se busca por la orden de arresto número 0360-2024 emitido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Hermanas Mirabal.

Denuncia de otros crímenes en Hato Mayor

Una mujer denunció estar atemorizada luego de que desconocidos incendiaran su vehículo la madrugada de este jueves. El mismo se encontraba estacionado frente a su residencia.

Se trata de Fior Dalila Nolasco Morla, quien expresó que estaba durmiendo al momento del hecho y despertó luego de escuchar los gritos de sus vecinos.



Según Nolasco Morla, las cámaras de seguridad muestran a un hombre y una mujer rociando gasolina y prendiendo fuego al automóvil, por lo que pide a las autoridades apresar a los responsables de este hecho.



“Cuando me desperté sorprendida, veo que me quemaron mi vehículo. En el vídeo se ve a una mujer con un pantaloncito corto, unos tenis blancos y el individuo con un galón de gasolina. Los vecinos no escucharon nada ni vieron nada porque era una hora muy tarde. Yo espero que las autoridades lo tomen con seriedad, porque hace muchos años tenían asuntos de quemar vehículos”, expresó la mujer afectada, al tiempo de agregar que no tiene enemigos y que nunca ha tenido problemas con nadie.



Las autoridades de Hato Mayor han iniciado una investigación para esclarecer el incidente. La comunidad está alarmada por el suceso y espera que los responsables sean identificados y enfrentados a la justicia. Este es otro crimen que ha sucedido esta semana además del último incidente de la mujer herida por un hacha.