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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se realizarán cierres y desvíos nocturnos en la autopista Las Américas, debido a la instalación de tres vigas en el puente peatonal ubicado en el kilómetro 12 de esa importante vía.

Los trabajos se desarrollarán entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana de los días siguientes. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y utilizar las rutas alternas habilitadas.

Las restricciones afectarán tanto una vía marginal como la autopista principal, dependiendo de la jornada de instalación.

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¿Cuándo serán los cierres en la autopista Las Américas?

De acuerdo con el cronograma anunciado por Obras Públicas, las intervenciones se realizarán en dos etapas:

Miércoles 11 de noviembre: desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del jueves 12, habrá un cierre parcial de la marginal de la autopista Las Américas, desde la calle Manolo Tavárez Justo hasta la avenida Máximo Gómez. Durante este período se instalará una viga del puente peatonal.

de la autopista Las Américas, desde la calle Manolo Tavárez Justo hasta la avenida Máximo Gómez. Durante este período se instalará una viga del puente peatonal. Jueves 12 de noviembre: desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del viernes 13, se cerrará la autopista Las Américas para permitir la instalación de las otras dos vigas de la estructura.

para permitir la instalación de las otras dos vigas de la estructura. El MOPC explicó que las restricciones son necesarias para realizar las maniobras de colocación de los elementos estructurales del puente peatonal.

¿Cuáles serán las rutas alternas?

Para la jornada del jueves, cuando se realizará el cierre de la autopista principal, las autoridades habilitarán un desvío por la marginal ubicada en el lado norte de Las Américas.

Esta ruta permitirá canalizar el tránsito mientras se desarrollan los trabajos de instalación de las dos vigas restantes.

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La autopista Las Américas constituye una de las principales conexiones entre Santo Domingo, el Aeropuerto Internacional de Las Américas y las provincias de la región Este.

Por esta razón, los cierres nocturnos podrían generar retrasos para los conductores que transiten por el tramo intervenido, especialmente quienes se dirijan hacia el aeropuerto o regresen a la capital.

Se recomienda a los usuarios de la vía planificar sus desplazamientos con anticipación y prestar atención a las señalizaciones y orientaciones de los agentes de tránsito.

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Obras Públicas coordina operativo de seguridad vial

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos estarán a cargo de su personal técnico, con la participación de varias instituciones responsables de garantizar la seguridad y organización del tránsito.

En el operativo participarán representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

También estarán presentes integrantes de la Comisión Militar y Policial, así como representantes de las empresas contratistas y supervisores del proyecto.

La coordinación busca facilitar la circulación vehicular durante las intervenciones y garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores y conductores.

Las autoridades reiteraron que los trabajos se realizarán en horario nocturno, con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito habitual en esta importante carretera.

El cierre de mayor alcance está previsto para la noche del jueves 12 de noviembre, cuando los vehículos deberán utilizar la marginal norte mientras se instalan las dos vigas restantes del puente peatonal.