¡Atención, conductores! Anuncian desvíos en la autopista Duarte desde este lunes

Santo Domingo. – Los conductores que transiten por la autopista Duarte deberán tomar rutas alternas a partir de este lunes 2 de noviembre. Esto debido a los trabajos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en dos distribuidores viales de La Vega.

Las intervenciones afectarán la circulación en los distribuidores de Jarabacoa y Jeremías, tanto en dirección a Santo Domingo como hacia Santiago. Sin embargo, para mantener el flujo vehicular, las autoridades habilitarán rampas laterales y establecerán una velocidad máxima temporal de 50 kilómetros por hora en las zonas intervenidas.

¿Dónde estarán los desvíos en la autopista Duarte?

En el distribuidor de Jarabacoa, el tránsito en dirección Santiago-Santo Domingo estará suspendido en el tramo intervenido de la autopista Duarte.

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Por esta razón, los conductores que se desplacen hacia la capital deberán utilizar la rampa del lado derecho del distribuidor, que permanecerá habilitada para garantizar la circulación vehicular.

Mientras tanto, en el distribuidor de Jeremías, también ubicado en La Vega, se cerrará el tránsito en dirección Santo Domingo-Santiago debido a los trabajos que se desarrollan en la infraestructura vial.

En este caso, los vehículos deberán utilizar la rampa derecha del distribuidor, habilitada temporalmente como ruta alterna.

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De esta manera, el MOPC busca mantener la movilidad en ambos sentidos de la autopista Duarte mientras avanzan las intervenciones.