¡Atención, conductores! Anuncian desvíos en la autopista Duarte desde este lunes

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Santo Domingo. – Los conductores que transiten por la autopista Duarte deberán tomar rutas alternas a partir de este lunes 2 de noviembre. Esto debido a los trabajos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en dos distribuidores viales de La Vega.
Las intervenciones afectarán la circulación en los distribuidores de Jarabacoa y Jeremías, tanto en dirección a Santo Domingo como hacia Santiago. Sin embargo, para mantener el flujo vehicular, las autoridades habilitarán rampas laterales y establecerán una velocidad máxima temporal de 50 kilómetros por hora en las zonas intervenidas.
¿Dónde estarán los desvíos en la autopista Duarte?
En el distribuidor de Jarabacoa, el tránsito en dirección Santiago-Santo Domingo estará suspendido en el tramo intervenido de la autopista Duarte.
Por esta razón, los conductores que se desplacen hacia la capital deberán utilizar la rampa del lado derecho del distribuidor, que permanecerá habilitada para garantizar la circulación vehicular.
Mientras tanto, en el distribuidor de Jeremías, también ubicado en La Vega, se cerrará el tránsito en dirección Santo Domingo-Santiago debido a los trabajos que se desarrollan en la infraestructura vial.
En este caso, los vehículos deberán utilizar la rampa derecha del distribuidor, habilitada temporalmente como ruta alterna.
De esta manera, el MOPC busca mantener la movilidad en ambos sentidos de la autopista Duarte mientras avanzan las intervenciones.
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Velocidad máxima de 50 kilómetros por hora
Como parte de las medidas de seguridad, el Ministerio de Obras Públicas informó que los desvíos estarán debidamente identificados mediante señales informativas y preventivas.
Asimismo, se establecerá una velocidad máxima temporal de 50 kilómetros por hora en las zonas intervenidas, con señalización colocada aproximadamente un kilómetro antes de cada desvío.
Estas disposiciones buscan advertir con anticipación a los conductores sobre los cambios en la circulación y reducir el riesgo de accidentes durante la ejecución de los trabajos.
Por ello, las autoridades recomiendan prestar atención a las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal desplegado en los puntos intervenidos.
Digesett, Intrant y Comipol apoyarán el tránsito
El MOPC indicó que las operaciones contarán con el apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
Estas instituciones ofrecerán asistencia a los conductores y peatones, además de colaborar con la organización del tránsito en las áreas donde se ejecutan los trabajos.
Las restricciones comenzarán este lunes 2 de noviembre. No obstante, el comunicado no precisa la fecha en que finalizarán los desvíos en ambos distribuidores de la autopista Duarte.
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