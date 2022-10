Autoexamen no sirve para diagnóstico temprano de cáncer de mama

Santo Domingo, RD. – José Ramírez Feliz, director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares (Incart), advirtió que un autoexamen no sirve para detectar tempranamente el cáncer de mama.

En ese sentido el especialista de la salud puntualizó que Estados Unidos eliminó esa opción de los consejos que emite la población.

Sin embargo, el cirujano aclaró que no es que sea malo, porque es bueno que la mujer conozca a su cuerpo, “pero para diagnosticar el cáncer temprano no sirve porque para usted poder tocar una bolita en el seno, debe tener, mínimo, dos centímetros de diámetro. No es temprano ya”.