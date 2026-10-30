Transportistas rechazan aumento del marbete y evalúan subir los pasajes

El aumento de 500 y 1,000 pesos en el precio del marbete ha generado rechazo entre dirigentes del sector transporte. Consideran que la medida representa una carga económica para los conductores y la población dominicana. Mientras algunos proponen establecer tarifas según el tipo de vehículo, otros entienden que el incremento es excesivo y advierten que podrían subir los pasajes para compensar el nuevo gasto.

La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), presidida por Juan Marte, considera que el ajuste afecta la economía del pueblo dominicano. Por su parte, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) cuestiona las tarifas fijadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La entidad señala que los vehículos fabricados hasta 2021 deberán pagar 2,000 pesos, mientras que los modelos a partir de 2022 tendrán un costo de 4,000 pesos. También considera que las autoridades no tomaron en cuenta los recientes eventos catastróficos ocurridos en el país.