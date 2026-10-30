Transportistas rechazan aumento del marbete y evalúan subir los pasajes

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El aumento de 500 y 1,000 pesos en el precio del marbete ha generado rechazo entre dirigentes del sector transporte. Consideran que la medida representa una carga económica para los conductores y la población dominicana. Mientras algunos proponen establecer tarifas según el tipo de vehículo, otros entienden que el incremento es excesivo y advierten que podrían subir los pasajes para compensar el nuevo gasto.
La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), presidida por Juan Marte, considera que el ajuste afecta la economía del pueblo dominicano. Por su parte, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) cuestiona las tarifas fijadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La entidad señala que los vehículos fabricados hasta 2021 deberán pagar 2,000 pesos, mientras que los modelos a partir de 2022 tendrán un costo de 4,000 pesos. También considera que las autoridades no tomaron en cuenta los recientes eventos catastróficos ocurridos en el país.
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Proponen cambios en el cobro del impuesto
Ante las nuevas tarifas, William Figuereo, representante de la CNTU, propone que el Gobierno establezca tres categorías para el cobro del Impuesto de Circulación Vehicular. La clasificación tomaría en cuenta el tipo de vehículo. Sin embargo, Juan Marte no comparte esa propuesta y mantiene su rechazo al aumento del marbete.
Transportistas contemplan subir los pasajes
Marte advirtió que la CNTT evalúa aumentar las tarifas del transporte público para compensar el gasto adicional que representa el impuesto. La medida podría trasladar parte del incremento a los usuarios del servicio de transporte.
Los propietarios de vehículos tienen hasta el 31 de enero de 2027 para renovar el marbete. Quienes no completen el proceso antes de esa fecha tendrán que pagar recargos que van desde los 2,000 hasta los 3,100 pesos.
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