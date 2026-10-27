 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

¡Atención! COE mantiene 17 demarcaciones bajo alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 17 demarcaciones bajo alerta debido a las lluvias registradas en las últimas 24 a 48 horas, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En alerta amarilla se encuentran Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y el […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas
El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas.
¿Quieres resumir esta noticia?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 17 demarcaciones bajo alerta debido a las lluvias registradas en las últimas 24 a 48 horas, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta amarilla se encuentran Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

En alerta verde permanecen Dajabón, Elías Piña, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata.

El director del COE, Erdwin Olivares Luciano, informó que los organismos de socorro mantienen activos sus planes de contingencia. También que continúan brindando asistencia a las familias afectadas. Algunas personas desplazadas ya han retornado a sus hogares.

El Centro de Operaciones de Emergencia hace un llamado de mantenerse atento a los boletines emitidos y atenerse a cualquier tipo de río o arroyo o cañada que puedan presentar algún tipo de crecida.

También ha desarrollado una serie de acciones en favor de orientar y mantener debidamente informado a las comunidades en riesgo, a través del perifoneo. Además de algún mensaje a través de las radios.

Te puede interesar

  1. República DominicanaCOE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
  2. República DominicanaCOE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
  3. República DominicanaVaguada provocará aguaceros y tronadas esta tarde en varias provincias
  4. República DominicanaJuez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
  5. República DominicanaCiudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:LluviasCOEdestacada3Indomet
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS