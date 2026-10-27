¡Atención! COE mantiene 17 demarcaciones bajo alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 17 demarcaciones bajo alerta debido a las lluvias registradas en las últimas 24 a 48 horas, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta amarilla se encuentran Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

En alerta verde permanecen Dajabón, Elías Piña, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata.

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El director del COE, Erdwin Olivares Luciano, informó que los organismos de socorro mantienen activos sus planes de contingencia. También que continúan brindando asistencia a las familias afectadas. Algunas personas desplazadas ya han retornado a sus hogares.

El Centro de Operaciones de Emergencia hace un llamado de mantenerse atento a los boletines emitidos y atenerse a cualquier tipo de río o arroyo o cañada que puedan presentar algún tipo de crecida.

También ha desarrollado una serie de acciones en favor de orientar y mantener debidamente informado a las comunidades en riesgo, a través del perifoneo. Además de algún mensaje a través de las radios.