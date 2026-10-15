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¡Atención, bebedores! Suben precios de algunas cervezas en RD

De acuerdo con algunas informaciones, los ajustes entraron en vigor durante esta semana y afectan a marcas como Presidente Light Jumbo y The One.

Noemy Vicioso
¡Atención, bebedores! Suben precios de algunas cervezas en RD
¡Atención, bebedores! Suben precios de algunas cervezas en RD
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Santo Domingo, República Dominicana.- Los consumidores de cerveza en República Dominicana tendrán que pagar más por algunas presentaciones, luego de que distribuidores notificarán nuevos precios a comerciantes y detallistas, en medio del aumento de los costos de los combustibles.

De acuerdo con algunas informaciones, los ajustes entraron en vigor durante esta semana y afectan a marcas como Presidente Light Jumbo y The One.

Según el reporte, la botella de Presidente Light Jumbo registra un incremento estimado de entre RD$10 y RD$20, mientras que la presentación grande de The One sube entre RD$5 y RD$10.

Las variaciones dependen de la presentación y del tipo de empaque. Los consumidores podrían encontrar diferencias en los precios finales según el establecimiento. El medio atribuye estos ajustes al aumento de los costos de producción, transporte y distribución de las bebidas alcohólicas.

La noticia se conoce después de que el Gobierno dominicano anunciara aumentos en algunos combustibles para la semana del 10 al 16 de octubre. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que la gasolina prémium subió RD$5 por galón y el gasoil óptimo RD$12.

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