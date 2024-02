El aspirante alcalde aseguró que no brindará su respaldo al candidato del PLD.

Santo Domingo.- El aspirante a alcalde del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en Guayabo Dulce, Faustino Rosario (Rafelito), renunció este martes a su candidatura.

La información fue revelada vía un audio difundido a través de las redes sociales. Rosario explicó que se vio forzado a abandonar sus aspiraciones.

En ese sentido, Faustino aseguró, además, que no brindará su respaldo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las próximas elecciones municipales.

En el audio, lamentó que lo hayan presionado a dar un paso al costado en su candidatura, aunque no especificó quién o qué entidad política ejerció dicha «presión».

«Me forzaron a tener que renunciar a mis aspiraciones, y le firmé la renuncia, aunque no voy a apoyar a Julio. No voy a trabajar con Julio, no lo voy a apoyar, pero le firmé la renuncia», se le escucha decir en el audio.

Tras su renuncia, el político manifestó a través de una carta dirigida a Leonel Fernández, presidente del partido, su decisión. Indicaba que su renuncia a la candidatura a Director del Distrito Municipal de Guayabo Dulce sería efectiva a partir de la fecha. También que era de manera irrevocable.

Además, agradeció la oportunidad que se le permitió aspirar al cargo político electivo dentro de la organización.

El retiro de Rosario ha generado diversas reacciones en la comunidad. De igual manera, muchos expresaron su solidaridad, mientras que otros cuestionaron los motivos detrás de su decisión.