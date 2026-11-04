«Navidad Montao’ con Asocivu 2026» llega a su edición número 48

Santo Domingo.- La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) celebrará del jueves 10 al lunes 14 de diciembre su tradicional autoferia “Navidad Montao’ con Asocivu 2026”, que llega a su 48.ª edición y reunirá más de 3,000 vehículos usados.

El evento se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, con horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y contará con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar, que ofrecerán financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo y plazos de hasta 72 meses.

El presidente de la entidad, Aramis Mella, informó que se ofrecerán unidades de distintos años, precios, marcas y modelos.

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