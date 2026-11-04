«Navidad Montao’ con Asocivu 2026» llega a su edición número 48

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Santo Domingo.- La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) celebrará del jueves 10 al lunes 14 de diciembre su tradicional autoferia “Navidad Montao’ con Asocivu 2026”, que llega a su 48.ª edición y reunirá más de 3,000 vehículos usados.
El evento se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, con horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y contará con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar, que ofrecerán financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo y plazos de hasta 72 meses.
El presidente de la entidad, Aramis Mella, informó que se ofrecerán unidades de distintos años, precios, marcas y modelos.
“Llegamos a la edición número 48 con un profundo sentido de gratitud”, expresó Mella, quien atribuyó la trayectoria de la feria a la confianza del público y a la calidad de los asociados, a lo largo de más de 25 años de historia de la asociación.
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Los organizadores anunciaron sorteos y sorpresas durante los cinco días de feria. Asimismo, presentaciones artísticas y culturales, áreas de parqueo con vigilancia y amenidades gratuitas para los asistentes.
Las novedades del evento se publicarán a través de las redes sociales de la asociación, @Asocivu.
Además, antes de la feria, los interesados podrán consultar el inventario virtual en la plataforma www.montao.do. Desde allí también podrán solicitar préstamos y obtener información sobre los vehículos disponibles.
La feria cuenta con el auspicio de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa, Banco Fihogar, Sansouci Puerto Santo Domingo, Seaboard Marine. También Haina International Terminals (HIT), NF Garantías, Bantracking, Super Carros, Cerveza Presidente, Accordia Shipping, Crowley Maritime, Hagi Auto, Carros RD, Matus International, MercadoCarros, WN Multiservice y Montao.Do.
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