Minuto a Minuto | CDN en vivo Hasta el Último Voto en las elecciones presidenciales 2024

Santo Domingo, RD. – Los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que terciarán en las elecciones que iniciaron desde tempranas horas de este domingo 19 de mayo acudirán a sus respectivos centros de votación para ejercer el derecho al sufragio.

Para este domingo 19 de mayo, la Junta Central Electoral (JCE), está convocando a las urnas a ejercer su derecho al voto a más de 8,1 millones de dominicanos y dominicanas.

En el proceso electoral se elegirá el presidente y vicepresidente de la República. También se escogerá a los miembros del Congreso Nacional, que incluyen a 190 diputados y 32 senadores.

CDN en vivo Hasta el Último Voto

1:31 pm

JCE presenta voto penitenciario desde cárcel Najayo Mujeres

En palabras de la magistrada Dolores Fernández: «La implementación de voto penitenciario está justificado en el impacto político y civil, hablando de Derechos Humanos y al universalidad del voto para garantizar un estado democrático y social de derecho. La Junta Central Electoral no les está dando ningún derecho, simplemente cumple con lo que establece la constitución, de poder ofrecer el derecho a elegir. Este acceso al voto es para aquellos que están esperando la terminación de su proceso judicial, una vez haya condena pierde el derecho al voto.

12:59 pm

Danilo Medina acude al centro de votación para ejercer su derecho

«Mi primer llamado es al pueblo dominicano que está en su casa y todavía no ha salido a votar. Son dos modelos que hoy compiten, el gobierno y la oposición. El que se queda sentado en caso sin querer favorece a uno de los dos modelos. El derecho a votar es la decisión que tienen los ciudadanos en una de las decisiones más importantes que tienen», declaró ante la prensa el presidente Danilo Medina.

En cuanto al desarrollo del proceso miembros del PLD denuncian boletas premarcadas, que son válidas únicamente para establecer el voto para el oficialismo. «En estos casos, se les ha entregado boletas nuevas a los electores, para que puedan ejercer su derecho», dijo Danilo Díaz. Además, el miembro del partido denunciante, mencionó 1,880 casos de electores que votaron en febrero, que hoy no aparecen en el padrón de elección de estas elecciones, en su mayoría peledeístas.

11:50 am – CDN en vivo Hasta el Último Voto

Candidato Leonel Fernández llega al recinto para ejercer su derecho al voto

En compañía de Rafael Paz y el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el candidato a la presidencia Leonel Fernández se hace presente para ejercer su derecho al voto. Sus declaraciones a la prensa aseguró que, «estamos confiados en que el pueblo a votar hoy, lo hará por nuestro partido, nuestra candidatura. En sentido general, hemos visto una gran concurrencia de la ciudadanía dominicana a las urnas. Los incidentes que hasta ahora nos han reportado son menores».

10:29 am

Presidente y candidato Luis Abinader ejerce su derecho al voto

«Yo les pido a todos los dominicanos y dominicanas, de todos los partidos que acudan hoy a votar sin importar el candidato. Que utilicen ese derecho, que a la vez es un deber ciudadano. Y que lo sigan haciendo con paz, con tranquilidad, con hermandad», dijo Luis Abinader. «Este es un país que tiene mucha madurez democrática. Aquí solamente el PRM invitó a más de 250 observadores internacional. La oposición es democrática y sabemos que con la transparencia del proceso, cualquiera de nosotros aceptará el resultado, hoy debe ganar la democracia dominicana».

10:00 am CDN en vivo Hasta el Último Voto

Vicepresidenta Raquel Peña destaca organización elecciones

Peña sufragó en el colegio electoral 180 del palacio municipal en Santiago.

La vice se hizo acompañar del candidato a senador del PRM en esta ciudad, Daniel Rivera y el alcalde Ulises Rodríguez. Aprovechó el momento para realizar un llamado a votar, destacando la organización que tienen las elecciones.

09:29

Candidata Virginia Antares ejerce su derecho al voto

«Es importante que la gente seria que no vende su voto, que lo hace con consciencia, salga a votar. Tenemos desplegados guardianes de democracia, observadores de voto y delegados. Esperamos que al fiscalía electoral haga su rol, su creación es un avance para la democracia», dijo Antares.

9:20 am -CDN en vivo Hasta el Último Voto

Candidato José Horacio Rodríguez y Minou Tavárez de Opción Democrática ejercen su derecho al voto

«Le pedimos a los dominicanos que acudan a votar y que lo hagamos con amor y con esperanza. Vemos entusiasmo, esperanza, la jornada apenas comienza», dijo José Horacio. «Nos sentimos sumamente contentos.

«Apostamos a que no vuelva a ocurrir lo de febrero, no han puesto carpas ni han abrumado a los electores como sucedió», añadió Minou Tavárez.

08:53 am

Carolina Mejía llega al centro de votación para ejercer su derecho al voto

«Me siento muy confiada a que todo el día transcurrirá de manera tranquila, siendo ejemplo de que somos un pueblo educado y de que podemos culminar el proceso de manera cívica y tranquila», dijo Carolina Mejía. «Esta mañana me aseguré de que no hubiese ningún espacio de propaganda electoral cerca de los centros electorales. He recibido denuncias y le hemos dado respuesta».

08:40 am

Guillermo Moreno vota y dice que ganará y celebrará

El candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno acudió temprano a ejercer su derecho al voto en las elecciones de este domingo. Previo a votar afirmó que en unas cuantas horas estará celebración su triunfo como senador por la capital.

Santiago

En recintos electorales de Santiago trabajan en la confirmación de los equipos para inicio de elecciones. En ese sentido, en el centro Educativo Teófilo de Jesús García, en la Avenida 27 de Febrero, Hoya del Caimito en Santiago, inició el proceso de elecciones.

Funcionan 12 colegios electorales en él reciento al que han acudido hombres y mujeres a ejercer su derecho al voto.

La Vega

En el recinto electoral Liceo Monseñor Francisco Panal en La Vega, algunos votantes que tienen desde las 5 de la mañana aún se mantienen a la espera para iniciar proceso de votación. Sobre esto, la policía militar electoral ha informado que 2 de 5 colegios electorales en este centro aún no estaban en función.

Monte Plata

Proceso de votación lleva más de media hora de retraso en la escuela Fray Pedro de Córdoba de Yamasá, provincia Monte Plata

San Pedro de Macoris

Inicia sin contratiempo el proceso electoral.

Hato Mayor

En Hato Mayor, los votantes acuden masivamente a ejercer su derecho al voto.

Barahona

En Barahona todo se encuentra listo para que los ciudadanos acudan a los distintos centros electorales del casco urbano de esa provincia para ejercer el derecho al voto.