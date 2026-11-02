¡Confirmado! Arturo Del Villar renuncia como rector del Intec

El ingeniero Arturo Del Villar presentó su renuncia como rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), decisión que entró en vigor el pasado 30 de octubre de 2026, informó la Junta de Regentes de la institución.

Tras su salida, la licenciada Alliet Ortega, actual vicerrectora de Administración y Finanzas, asumirá de manera interina la Rectoría mientras se desarrolla el proceso para seleccionar a quien ocupará definitivamente el cargo.

La Junta de Regentes explicó que Ortega estará al frente de la institución conforme a las normas internas del Intec. Esto debido a que es la vicerrectora con mayor antigüedad en esa posición.

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La Junta de Regentes explicó que Ortega estará al frente de la institución conforme a las normas internas del Intec.

Arturo Del Villar seguirá vinculado al Intec

Aunque presentó su renuncia como rector, Del Villar continuará colaborando con la institución en calidad de asesor de la Junta de Regentes hasta el 23 de diciembre de 2026.

Mediante un comunicado, la instituto agradeció al académico por su labor. También sus aportes al desarrollo institucional, así como al fortalecimiento de la calidad de la propuesta educativa del Intec.

Cambio en la Rectoría antes de concluir el período

La salida de Arturo Del Villar ocurre antes de que concluya el período para el que se designó. El académico había sido juramentado en diciembre de 2024 para ejercer la Rectoría durante tres años.

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La institución reiteró su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo de sus funciones durante esta etapa de transición.