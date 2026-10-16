Arroceros salen inconformes de reunión con el Gobierno

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Los productores de arroz salieron inconformes de una reunión celebrada en el Palacio Nacional, al asegurar que el Gobierno no presentó un plan concreto para proteger la producción nacional frente a los desafíos que enfrenta el sector.
Los representantes del sector arrocero afirmaron que se retiraron del encuentro con la misma incertidumbre con la que llegaron, sin respuestas claras sobre el futuro de los más de 32 mil productores que dependen de esta actividad económica en el país.
Asimismo, expresaron preocupación por la falta de medidas específicas que garanticen la estabilidad de la producción nacional y permitan hacer frente a las presiones que afectan al mercado arrocero dominicano.
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